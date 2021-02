Razglednice z Marsa

360-stopinjska panorama. FOTO: NASA/JPL-Caltech/AFP

Roverjevi znanstveni instrumenti FOTO: NASA/JPL-Caltech

Ena izmed podrobnosti na panoramski fotografiji: skala, dolga okoli pol metra, ki jo je v milijardah let oblikoval veter na Marsu. FOTO: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/AFP

Posnetek roverja s kamero Navcam na roverju. Na fotografiji je videti ploščica z upodobitvijo preteklih roverjev na Marsu in helikopterčka. FOTO: NASA/JPL-Caltech

Upodobitev preteklih roverjev: Sojourner (1997), Spirit in Opportunity (2004), Curiosity (2012) in Perseverance (2021). Na upodobitvi je tudi helikopter Ingenuity, ki bo predvidoma poletel aprila. FOTO: NASA/JPL-Caltech

Nasin rover Perseverance se pridno ozira okoli sebe in fotografira svoj novi dom, medtem ko inženirji še preizkušajo njegove sisteme in se šele pripravlja na pravo raziskovanje in vožnjo po sosednjem planetu. Že zdaj pa je jasno, da je bila izbira kraterja Jezero za kraj pristanka dobra, saj so znanstveniki na fotografijah, ki jih rover vseskozi pošilja na Zemljo (prenos podatkov je sicer dolg postopek, ki si ga lahko še najlažje predstavljate s prenosom podatkov prek nekdanjega klicnega interneta), opazili nenavadne kamne in komaj čakajo, da se jih bo robotski znanstvenik lotil z instrumenti za kemično in mineralno analizo.Rover je tako v preteklih dneh že poslal podrobno 360-stopinjsko fotografijo mesta pristanka, ki jo je naredil s kamero Mastcam-Z, ki je sistem dveh kamer, ki omogočajo zumiranje in ostrenje ter tako ustvarjanje panoramskih in tudi tridimenzionalnih fotografij površja. Tako lahko znanstvenikom predstavi tako bližnje kot oddaljene značilnosti.Jim Bell z univerze v Arizoni, ki je glavni znanstvenik pri odpravi, zadolžen za Mastcam-Z, je poudaril, kako zelo navdihujoče je gledati posnetke z Marsa, ki jih je posnel najnovejši Nasin visokotehnološki vozeči stroj. Tehnologija je namreč od roverja do roverja močno napredovala.Panoramska fotografija je sestavljena iz 142 posameznih fotografij in prikazuje oddaljen rob kraterja in nekdanjo rečno delto, ki je bogata z usedlinami in zato zanimiva, ker se morda v njih skrivajo sledi nekdanjega mikrobnega življenja, če se je na Marsu pred milijardami let pojavil.Na severozahodu je viden rob in gorovje. Tisto spredaj je rob delte, zaradi katere smo pristali v Jezeru. To pa je krater, luknja v tleh s krožnim robom in gore so ta rob. Delta je od roverja oddaljena dva kilometra, je pojasnil Bell in dodal, da se bo rover v prihodnjih mesecih zagotovo popeljal do roba delte. Na panoramski fotografiji je mogoče opaziti skalo na robu delte. Bell je pojasnil, da gre verjetno za nekakšen ostanek delte, ki je z leti erodirala.Na fotografiji pa je videti tudi več zanimivih kamnov, ki so jih razkrili motorji pristajajočega roverja. Znanstveniki še ugibajo, za kakšne kamne gre, ali gre za vulkanske kamnine ali apnenec, kombinacijo obojega ali pa nekaj povsem drugega, saj za zdaj še nimajo kemične in mineralne analize. »Posnetki kamer bodo delovali kot triaža, da se bomo odločili, kaj natančneje preučiti,« je dodal Bell. Znanstveniki bodo tako tudi določili kraje, kjer bo rover nabral vzorce, ki jih bodo v prihodnjih misijah prinesli na Zemljo. Na posnetkih so sicer značilnosti, ki so jih fotografirali tudi že drugi roverji, ki so pristali na Marsu od Spirita, Opportunityja do Curiosityja. Mastcam-Z je nadgradnja instrumenta Mastcam, s katerim je opremljen rover Curiostiy, ki je na Marsu pristal avgusta 2012.Več o nekaterih drugih roverjih na Marsu: