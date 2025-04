Roboti so se pomerili z ljudmi na polmaratonu

Na polmaratonu Yizhuang v Pekingu so poleg ljudi tekli tudi humanoidni roboti, ki so jih zasnovali kitajski proizvajalci. Čeprav so se roboti v preteklosti že pojavljali na maratonih na Kitajskem, so tokrat prvič tekmovali z ljudmi na polmaratonu.

FOTO: Tingshu Wang Reuters

S tem država dokazuje hiter razvoj humanoidnih robotov, še posebej hitijo tudi v razvoju umetne inteligence, vendar pa so roboti še vedno slabše okretni kot ljudje. Na progi, ki je vključevala strmine, zavoje in neravne površine, so roboti močno zaostali.

FOTO: Pedro Pardo AFP

Robot Tiangong Ultra je v Pekingu na polmaratonu na 21 km prečkal ciljno črto v dveh urah in 40 minutah in s tem krepko zaostal za najhitrejšim rekreativcem (1:11:07). Drugouvrščeni robot je bil še uro počasnejši od najboljšega kolega. Pregrade so ločevale tekalno stezo robotov od njihovih človeških tekmecev.

Inženirji so lahko med potjo prilagajali svoje visokotehnološke varovance s pomožnimi postajami, posebej namenjene robotom. Tam so jim namesto vode in malic zagotovili baterije in potrebna tehnična orodja za popravila.