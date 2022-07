Rusija bo po 2024 zapustila ISS

Rusija bo po letu 2024 zapustila projekt Mednarodne vesoljske postaje, je novi šef ruske vesoljske agencije Jurij Borisov sporočil ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. To je odgovor na sankcije, ki jih je Zahod sprejel proti Rusiji, s tem pa tudi ruski vesoljski industriji, po invaziji na Ukrajino. Iz Roskozmosa je bilo že večkrat slišati, da se bo agencija umaknila s postaje v prihodnjih letih, še posebej glasno pa se je to začelo govoriti v zadnjih mesecih. Nasi te odločitve še niso sporočili, je poročal Reuters.

»Seveda bomo izpolnili vse naše obveznosti do partnerjev, vendar smo sprejeli odločitev, sa zapustimo postajo po letu 2024,« je Putinu po pisanju AFP povedal Borisov, ki je bil na mesto vodje Roskozmosa imenovan sredi julija, ko je zamenjal kontraverznega Dmitrija Rogozina. »Mislim, da lahko začnemo sestavljati rusko orbitalno postajo,« je nadaljeval, Putin pa se je s tem strinjal.

Mednarodna vesoljska postaja, ki je v orbiti od leta 1998, je bila zgled mednarodnega sodelovanja. Po začetku vojne v Ukrajini je bila pravzaprav edina še res svetla točka sodelovanja med Naso, Eso in Roskozmosom, ameriška in ruska agencija sta se med drugim nedavno dogovorili za izmenjave sedežev v kapsulah, v katerih potujejo astronavti in kozmonavti v orbito. Evropska agencija je prekinila več projektov, ki jih je vodila z Rusijo, med drugim so odpovedali sodelovanje pri odpravi ExoMars, ki bi morala proti sosednjemu planetu poleteti letos jeseni.

V ameriški vesoljski agenciji Nasa so za Reuters pojasnili, da Roskozmos svoje odločitve še ni sporočil. Robyn Gatens, direktorica programa vesoljske agencije, je povedala, da ji ruski kolegi takšne napovedi še niso podali. »Nič še ni uradno,« je dejala.

Borisov je po poročanju AFP Putinu še povedal, da je ruska vesoljska industrija v »težki situaciji«. Prav zato želijo nekoliko okrepiti rusko industrijo s storitvami iz vesolja, to so komunikacija, navigacija, prenos podatkov. Ruska vesoljska industrija, ki so jo v zadnjih letih pretresali še korupcijski škandali, ni več tako močna, kot je bila še pred desetletji, sploh ko je v 60. in 70. letih vodila v vesoljski tekmi ali pa bila ob bok največji tekmici.

Nasa je pred meseci sporočila, da namerava ISS vzdrževati do konca desetletja, potem pa jo bodo namerno strmoglavili v ocean. Vprašanje je, kako bo ta ruska odločitev spremenila načrte, vzdrževanje vesoljskega laboratorija je namreč izjemno drago.