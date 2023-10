S štirimi teleskopi pregledal celotno nebo

Ekstremni ultravijolični raziskovalec (ali EUVE ali Explorer 67) je bil Nasin vesoljski teleskop za ultravijolično astronomijo, ki so ga izstrelili leta 1992.

Opremljen je bil z več instrumenti za elektromagnetno valovanje v razponu od sedem do 76 nanometrov (ekstremna ultravijolična svetloba ima razpon 10–121 nm). Cilj odprave je bil, da pregleda celotno nebo, nato tudi pregled globokega vesolja in še usmerjena opazovanja. Imel je štiri teleskope, s tremi Wolter-Schwarzschildovimi teleskopi je opazoval celotno nebo, pri čemer se je satelit v orbiti trikrat zavrtel, da je imel kar se da širok pogled. Pregled globokega neba so opravili s četrtim takim teleskopom, ki so ga uporabljali tudi za opazovanje individualnih virov, ki oddajajo ta tip svetlobe.

Z njim so katalogizirali 801 vir, vključno s prvo zaznavo objektov zunaj naše galaksije v tej svetlobi. Odpravo so dvakrat podaljšali, v začetku leta 2001 pa so jo uradno končali. Leto kasneje je satelit, ki je z odliko opravil svoje naloge, padel v atmosfero in zgorel.