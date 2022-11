Satelit, ki obožuje oblake

Med pomembnejšimi nalogami satelitov je opazovanje Zemlje, od trdnega površja, morij do oblakov. Te opazuje Nasin satelit Cloudsat (cloud je angleška beseda za oblak), ki z radarjem ugotavlja višino in lastnosti oblakov ter tako pridobiva podatke, kako oblačnost vpliva na podnebje in na njegovo spreminjanje v času podnebne krize. V orbiti je že od aprila 2006, vendar so se mu leta 2011 okvarile baterije, zato znanstveno deluje le podnevi, da sproti črpa sončno energijo za delovanje radarskega instrumenta. Radar lahko preučuje vertikalno strukturo oblakov, s pridobljenimi podatki so močno izboljšali nekatere padavinske modele.

Izstrelitev: 28. aprila 2006 Masa: 700 kg Velikost: 2,5 × 2 × 2,3 m

Satelit so utirili okoli 700 kilometrov visoko v verigo satelitov A-train. Gre za več satelitov, ki ekvator prečkajo popoldne, od tod ime afternoon ali popoldanski vlak. Leta 2018 so ga vzeli iz konstelacije in ga spustili v nižjo orbito, saj se je okvarilo reakcijsko kolo, s katerim se orientira v orbiti. Satelit ima štiri takšna kolesca, brez težav se orientira s tremi, z dvema pa ne, in pri Nasi niso hoteli tvegati. Brez možnosti orientacije bi se namreč lahko preveč približal kateremu od drugih članov skupine. Satelit je že močno presegel pričakovano življenjsko dobo, ta je bila 22 mesecev.