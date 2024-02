Škatle z ugriznjenim jabolkom

V nadaljevanju preberite:

Pred nekaj več kot štiridesetimi leti je Steve Jobs belgijskemu umetniku Jean-Michelu Folonu naložil oblikovanje »gospoda Macintosha«, malega skrivnostnega možica, ki bi živel v slehernem računalniku macintosh in vsake toliko časa hudomušno presenetil njegovega uporabnika.

»Gospod Macintosh bi se – takrat ko bi najmanj pričakovali – nenadoma pojavil na ekranu, nam pomežiknil in že ga ne bi bilo več. Tako naglo, da bi se spraševali, ali smo res karkoli videli,« je Jobs v začetku osemdesetih razložil takratnemu sodelavcu, programerju Andyju Hertzfeldu. Nekaj mesecev zatem je našel Folona in možakarja sta se z idejo hitro ujela, tako da je Belgijec izrisal več različnih dizajnov igrive pojave s klobukom. Na koncu zamisel ni bila uresničena, toda ne spričo oblikovalskih težav, temveč čisto tehničnih: za prismuknjenega možica v nedrjih računalnika je preprosto zmanjkalo pomnilnika in časa. V Applu so izdelano podobo Mr. Macintosha nato uporabili za promocijske značke in posterje, ki so danes iskano zbirateljsko blago.