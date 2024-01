Srdito barantanje za mesto na telefonih

V nadaljevanju preberite:

Enajstega decembra je James Donato, sodnik okrožnega sodišča za severnokalifornijsko okrožje, sporočil odločitev tamkajšnje porote v procesu igričarskega velikana Epic Games proti informacijskemu velikanu Googlu glede njegovega domnevnega monopolnega ravnanja na tržnici google play. V malce nepričakovanem razpletu je prvi dodobra potolkel drugega.

Epicova zmaga v vseh točkah obtožnice je presenetljiva predvsem v luči dejstva, da je družba v podobnem procesu proti Applu predlanske jeseni potegnila precej krajšo slamico, saj je Cupertino v tisti tožbi izpadel kot skupni zmagovalec, četudi ni povsem prevladoval. V obeh primerih so se dileme vrtele okoli monopolnega ravnanja skrbnikov osrednjih trgovin na dveh največjih platformah pametnih telefonov na svetu, androidu in iosu. Se pravi, pri Epicu so Google in Apple obtožili, da skušata z različnimi protikompetitivnimi metodami omejiti tekmece vseh vrst, da bi lahko kovala bajne dobičke. Na tnalu so bile predvsem razmeroma visoke dajatve, ki jih morajo pri transakcijah obema velikanoma plačevati razvijalci aplikacij, in pa omejevanje možnosti za konkurenčne načine plačevanja ter prodaje.