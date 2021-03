Skrivnosten planet ali prazen nič

V nadaljevanju preberite:

Znanstveniki so že več let ujeti v razburkano razpravo o skrivnostnem planetu 9. Ali res na obrobju našega osončja obstaja še neodkrit planet, ali pa so to samo na pomanjkljivih podatkih zgrajene hipoteze? Nedavna raziskava potrjuje dvom o obstoju planeta, a zdi se, da problem še lep čas ne bo rešen. Zgodba o skrivnostnem nebesnem telesu nam ponazarja, kako slabo pravzaprav poznamo naše osončje.



Pred nedavnim so astronomi spoznali, da se nekatera telesa v Kuiperjevem pasu obnašajo čudno. Izstopajo zaradi močno razpotegnjene orbite ter po gibanju zunaj ravnine Kuiperjevega pasu. Njihovo gibanje presenetljivo ni povsem naključno. Usklajeno gibanje teles bi bilo lahko posledica gravitacijskega privlaka še neodkritega masivnega telesa. Izračuni kažejo, da bi moralo imeti telo od petkrat do desetkrat večjo maso od Zemlje.



Glavna težava dosedanjih raziskav je majhno število odkritih teles. Trenutno vzorec šteje manj kot dvajset primerkov, kar je zelo nizka številka. Večina dialoga med znanstveniki je usmerjenega v razumevanje vzorca. Možno je, da je usklajenost gibanja teles posledica načina opazovanja neba, ki omogoča lažje odkritje teles s točno določenimi lastnostmi.