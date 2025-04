Slovenci med nagrajenci prestižne nagrade breakthrough

Eksperimentalne skupine Alice, Atlas, CMS in LHCb na Velikem hadronskem trkalniku (LHC) pri Evropski organizaciji za jedrske raziskave (Cern) so prejele nagrado breakthrough za prebojne dosežke na področju temeljne fizike. Gre za eno najuglednejših svetovnih priznanj za dosežke v znanosti. Nagrado, vredno tri milijone ameriških dolarjev, podeljuje fundacija Breakthrough Prize Foundation za izjemne znanstvene dosežke na področju temeljne fizike, matematike in znanosti o življenju.

Med 13.508 raziskovalci (ATLAS – 5345; CMS – 4550; ALICE – 1869; LHCb – 1744 raziskovalcev) iz več kot 70 držav so tudi sodelavke in sodelavci Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta Jožef Stefan in ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko. Nagrado so podelili za podrobne meritve lastnosti Higgsovega bozona, ki potrjujejo mehanizem nastanka mase preko zloma simetrije, odkritje novih močno interagirajočih delcev, preučevanje redkih procesov ter asimetrije med snovjo in antisnovjo. Nagrada bo v celoti namenjena štipendijam za raziskovalno delo v Cernu za doktorske študente iz organizacij, ki sodelujejo v okviru LHC.

Prof. dr. Marko Mikuž, raziskovalec na Institutu Jožef Stefan in vodja slovenskih raziskovalcev v Cernu, je pri tem povedal: »Po Milnerjevi nagradi, predhodnici nagrade breakthrough, ki so jo leta 2012 za odkritje Higgsovega bozona prejeli vodje kolaboracij ATLAS in CMS, pomeni letošnja nagrada pravi preboj v podeljevanju nagrad za vrhunske znanstvene dosežke. Podeljena je namreč povsem inkluzivno vsem 13.508 znanstvenikom, sedanjim in tudi bivšim članom kolaboracij, ki so izvedle nagrajene raziskave. S tem je končno v popolnosti priznan kolaborativni način raziskovanja, ki vsaj v tej veji znanosti edini vodi do vrhunskih dosežkov. Ponosni smo, da je med 5345 poimensko navedenimi člani kolaboracije ATLAS tudi okoli 20 sedanjih in bivših sodelavcev Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta Jožef Stefan in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.«

Za nagrado Breakthrough Prize, ki jo imenujejo tudi znanstveni oskar, so ustanovni donatorji Sergey Brin, Priscilla Chan in Mark Zuckerberg, Julia in Yuri Milner ter Anne Wojcicki.