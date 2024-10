Slovenska inovacija za razvoj genskih in celičnih terapij ter cepiv

V nadaljevanju preberite:

Ekipa podjetja Sartorius BIA Separations in IntBas iz Ajdovščine je za instrument za kontinuirno celično lizo, alkalizator, prejela več nagrad, nedavno tudi zlato nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za najboljšo inovacijo. Alkalna liza je del procesa izolacije plazmidne DNK (pDNK), ki je ključna sestavina pri proizvodnji bioloških zdravil za genske in celične terapije ter pri proizvodnji cepiv, ki temeljijo na tehnologiji informacijske RNK (mRNK).

Alkalizator je plod slovenskega znanja, v dobrih dveh letih so ga skupaj z ekipo razvili dr. Rok Sekirnik, dr. Urh Černigoj, dr. Matevž Korenč, vsi iz podjetja Sartorius BIA Separations, in mag. Matej Petrič z ekipo iz podjetja IntBas.

»Alkalizator si predstavljajte kot napreden kavni mlinček. Kavna zrna so bakterijske celice, kofein je pDNK, ki jo mi želimo pridobiti, grenkobe pa so nečistoče. Tradicionalni kavni mlinčki so počasni in neučinkoviti in v mleti kavi je zato malo kofeina in veliko grenkobe. Naš kavni mlinček pa je hitrejši, natančnejši pri mletju kavnih zrn, zato dobimo več kofeina in manj grenkobe,« je instrument slikovito opisal Korenč. Takšna naprava se torej pojavi v kaskadi pridobivanja pDNK, in sicer pri alkalni lizi. »V tem delu izolacije pDNK se odpirajo bakterijske celice in iz njihove citoplazme se v okolico izloča pDNK, ki je naša tarčna komponenta. Plazmidno DNK v naslednjih korakih čistimo in koncentriramo, da jo lahko uporabimo ali za cepiva ali za genske terapije,« je razložil Korenč.