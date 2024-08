Slovenski raziskovalci odkrili nenavaden odnos med tremi živalskimi vrstami

V nadaljevanju preberite:

V gozdovih Madagaskarja so raziskovalci Matjaž Gregorič, Kuang Ping Yu, Jeremia Ravelojaona, Ingi Agnarsson in Matjaž Kuntner (prvi in zadnji sta raziskovalca z Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU) odkrili nenavadno tristransko ekološko interakcijo, katere glavni junaki so termit v vlogi plena, pajek v vlogi plenilca in mravlja v vlogi kleptoparazita.

Pajek je plenil delavke termitov, ki so popravljale svoje poškodovano gnezdo. Že to je precej nenavadno, sploh ker so se pojavili šele ob poškodbi termitnjaka, sicer jih v okolici niti ni bilo. Nato pa so raziskovalci doživeli še večje presenečenje, ko so na prizorišče vkorakale mravlje vrste Pheidole spinosa in pajkom ukradle sveže zavit plen.