Sončev izbruh ustvaril dodaten sevalni pas

V začetku maja je sonce poskrbelo za spektakularne polarne sije, ki smo jih lahko videli tudi iz Slovenije. Zgodil se je namreč izbruh na Soncu in s površja naše zvezde je odletela večja količina nabitih delcev.

Raziskovalci so, kot je sporočila Nasa, zaznali, da je ta nevihta ustvarila dodaten pas visoko nabitih delcev, ki krožijo okoli Zemlje. Naš planet ima tako imenovane Van Allenove sevalne pasove, ki so v obliki svitka, vsebujejo pa električno nabite delce, večinoma protone in elektrone s precejšnjo energijo. Večina teh delcev izvira iz Sonca, ki jih nato planetarno magnetno polje ujame in zadrži.

Zemlja ima ponavadi dva taka pasova, občasno pa se ob močnejših sončevih nevihtah ustvari še tretji. Novi pas, ki so ga odkrili z Nasinim malim satelitom Cribe, ki preučuje pasove, bi lahko obstal nekaj mesecev ali nekaj let, so navedli. Kako dolgo bodo pokazale nadaljnje raziskave, so še dodali.

Pasove so poimenovali po njihovem odkritelju, ameriškem fiziku Jamesu Alfredu Van Allenu leta 1958. Notranji pas se razteza od višine tisoč do 12.000 kilometrov nad površjem Zemlje, zunanji pa od 13.000 do 60.000 kilometrov nad površjem.