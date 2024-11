SpaceX bo skušal znova uloviti raketo

Nocoj ob 23. uri po srednjeevropskem času bo podjetje SpaceX izvedlo šesti testni polet rakete starship. »Cilj testnega poleta je preveriti zmogljivosti rakete in narediti še en korak k ponovni uporabi celotnega sistema,« so ob napovedi novega poleta zapisali pri podjetju SpaceX. Pri tokratnem preizkušanju želijo ponoviti fantastični uspeh iz prejšnje izstrelitve, ko so ujeli raketo na nosilne roke na izstrelitvenem stolpu.

Prenos:

Več kot sto metrov visoka raketa bo po načrtih podjetja v celoti večkratno uporabna. Sestavljena je iz nosilne stopnje super heavy in zgornje stopnje, v kateri bodo v prihodnosti tovor ali potniki, imenovane starship ali krajše ship. Raketo bodo tudi tokrat izstrelili z izstrelišča Starbase v bližini obalnega mesta Boca Chica v Teksasu.

»Starshipov peti testni polet je bil ključen trenutek pri naših prizadevanjih k popolni in hitri vnovični uporabi rakete. V prvem poskusu se je super heavy uspešno vrnil proti stolpu, se upočasnil in ujel na nosilne roke. Pri zgornji stopnji smo prav tako pokazali uspešnost nekaterih nadgradenj, kar je rezultiralo v nadzorovanem spustu in natančnem padcu v vodo Indijskega oceana,« so dodali pri Spacexu.

Kratek posnetek prejšnjega poleta:

Šesti testni polet je podobno načrtovan: poleg poskusa ulova, bodo tokrat skušali vnovič zagnati motorje raptor na stopnji ship v vesolju, testirali bodo nov toplotni ščit, ki je zelo pomemben zaradi visokih temperatur ob vrnitvi rakete v ozračje in spuščanje, spremenili so tudi manevre pri vstopu in spustu v Indijski ocean, so zapisali na spletni strani podjetja, ki že od samega začetka sledi metodi »poskusov in napak«. To pomeni, da rakete kar se da hitro izstreljujejo, četudi se rakete razletijo, ne tarnajo, ampak dogodke analizirajo, raketo popravijo in poskusijo ponovno.

Od prejšnjega poleta, ki je bil sredi oktobra oktobra, do tokratnega so nekoliko popravili pogonski sistem, da bi skrajšali čas praznjenja goriva po ulovu rakete. Nadgradili so tudi programsko opremo. Tudi tokrat seveda velja, da bodo poskus ulova nemudoma prekinili, če katerikoli kriterij ne bo ustrezen ali na raketi ali na stolpu. V tem primeru bo nosilno stopnjo odneslo v morje Mehiškega zaliva.

Ship bo letel na podobni podorbitalni poti kot v prejšnjih poletih in bo padel v ocean. V prihodnosti bo sicer tudi ta stopnja pristajala. Napovedali so, da bodo zgornjo stopnjo že za sedmi testni polet močno nadgradili, dodali bodo nova zakrilca, večji rezervoar za gorivo in novejše toplotne ščite.

Podjetje SpaceX si s to raketo želi osvojiti Luno, predvsem pa Mars. Na raketo sicer računa tudi Nasa, uporabiti jo namreč želijo za pristanek posadke na Luni v programu Artemis.

Pred dnevi je aktualno dogajanje v podjetju komentirala direktorica Gwynne Shotwell. »Ravno smo našteli več kot 400 izstrelitev falconov, ne bi bila presenečena, če bomo v naslednjih štirih letih izstrelili 400 starshipov,« je dejala. Shotwellova, kot pišejo pri Ars Technici, je sicer bolj diplomatska od ustanovitelja podjetja Elona Muska, a prav tako poudarja disruptivne velikopotezne načrte podjetja. Pojasnila je, da bodo s starshipom s časoma zamenjali trenutne rakete falcon 9 in falcon heavy, s tem bodo zamenjali tudi njihovo kapsulo za prevoz posadke dragon. Še naprej pri podjetju sestavljajo mrežo internetnih satelitov starlink. Po njenih besedah je trenutno pri podjetju, vrednem približno 250 milijard evrov, zaposlenih 15.000 ljudi.

Dotaknila se je tudi regulatorjev - Musk je večkrat okrcal ameriško upravo za letalstvo (FAA), češ, da ne izdajajo dovoljen za izstrelitve tako hitro, kot bi si želeli pri podjetju, in da s tem zavirajo napredek. Musk bo v novi ameriški administraciji pod vodstvom Donalda Trumpa postal šef oddelka za vladno učinkovitost, tako da bo verjetno na udaru tudi FAA.

V družbi z Muskom si bo izstrelitev v živo ogledal tudi Trump, ki bo v prihodnjem obdobju sporočil, kakšen bo njegov vesoljski program. Zdi se, da bi lahko več denarja dobile odprave proti Luni in Marsu, kar močno podpira tudi Musk (zanimivo bo spremljati, koliko denarja bo SpaceX dobil iz vladne malhe), kratko pa bodo lahko potegnili znanstveni programi Nase in zvezne uprave za oceane in ozračje (NOAA), še posebej odprave za opazovanje Zemlje, ki so ključne pri zaznavanju spreminjanja okolja.