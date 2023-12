Spoznajte Saro, eno prvih slovenskih virtualnih vplivnic

Kot ena prvih virtualnih protagonistk na slovenski »influencerski« sceni ponuja vpogled v slovenske različice tovrstne produkcije na družbenih omrežjih, ki jo mnogi označujejo za pomembno alternativo nekontroliranim vsebinam na priljubljenih družbenih platformah.

Sara je virtualna vplivnica, ki ima rada naravo, je trajnostna, sočutna, predvsem pa ima še marsikatero pozitivno lastnost, ki navdušuje tako mladostnike kot njihove starše. Če pogledamo v zakulisje njenih profilov, pa ugotovimo, da za tem profilom ne stojijo orodja, ki jih poganja umetna inteligenca, kot je na primer ChatGPT, ampak strokovna ekipa ustvarjalcev vsebin z različnimi profili znanj.

Kako je Sara »začela ustvarjati« na družbenih omrežjih

Glede na to, da veliko mladih vsak dan več ur preživi na spletu, jim želi Sara na zanimiv in zabaven način prikazati poučne vsebine. Sledilcem bi rada pomagala zanesljivo reševati razna pomembna življenjska in družbena vprašanja, v svoji skupnosti pa bi rada razširila sprejetost in veselje. Se pa tudi ona včasih, čisto po človeško, zmoti, vsako napako pa vidi kot priložnost, da se nauči kaj novega. Kot je bilo že omenjeno, je virtualno vplivnico Saro sicer lansiralo podjetje Spar Slovenija, ki se trudi na različnih ravneh izboljšati uporabniško izkušnjo svojih kupcev, tako na produktni kot storitveni ravni. Pri Sparu menijo, da ima pomemben vpliv za boljšo izkušnjo vsakdanjika tudi pametna raba sodobne tehnologije. V zadnjih mesecih so tako lansirali kar nekaj rešitev, ki smotrno uporabljajo umetno inteligenco, z virtualno vplivnico Saro pa si pri Sparu želijo izboljšati izkušnjo konzumiranja vsebin na družbenih omrežjih. Pri Sparu pravijo, da s profilom @nerealna.sara slovenska TikTok in Instagram scena dobiva vplivnico, ki temelji na pozitivni resničnosti, čeprav je v ospredju virtualen lik.

Sara pa je več kot le obraz blagovne znamke Spar, saj se trudi biti zgled svojim mlajšim sledilcem. Njeno »življenje« je odsev integritete in odgovornosti. Pri Sparu pravijo, da si želijo, da bi postala tudi vzor zdravih navad, saj svojo platformo uporablja za promocijo uravnotežene prehrane, telesne dejavnosti, govori pa tudi o pomembnosti duševnega zdravja. V njeni komunikaciji ni prostora za predsodke, slabe ali škodljive navade in sovraštvo. S pozitivno in spoštljivo komunikacijo vzpostavlja skupnost, v kateri se vsak posameznik počuti dobrodošlega. Aktivno se zavzema za pozitivno komunikacijo in ustvarja prostor, kjer se lahko ljudje svobodno izražajo, ne da bi se bali negativnih posledic.

Sara s svojimi vsebinami spodbuja dialog, razpravo in ustvarja odprto skupnost, v kateri je vsak posameznik spoštovan. FOTO: Spar Slovenija

Nadzorovana vsebina za večjo varnost in zanesljivost

Objave, ki jih vidijo njeni sledilci, so skrbno pripravljene in nadzorovane ter predvidene po natančnem in preverjenem scenariju, če se izrazimo po filmsko. Sara tako zagotavlja varno spletno okolje, ki njenim sledilcem omogoča, da lahko brez skrbi uživajo v vsebini, ki spodbuja pozitivno razmišljanje in navdihuje k izboljšanju vsakdanjega življenja.

Ne deli idealov, kako naj bi bili videti, razmišljali, in ne spodbuja k škodljivemu vedenju. To je dobra novica predvsem za starše, saj bodo njihovi otroci prvič lahko spremljali vsebine »vplivneža«, ki so pripravljene v nadzorovanem okolju.

Vplivnica, generirana z umetno inteligenco

Sarin videz je generiran s pomočjo umetne inteligence in ne predstavlja nobenih idealov, ki jih je moč opaziti drugje po družbenih omrežjih. Tako kot njeni vrstniki iz »realnega sveta« se tudi ona sooča z mozolji, celulitom in razcepljenimi konicami v laseh. Tudi njene vsebine, ki jih sicer pripravlja ekipa realnih piscev in ustvarjalcev, odražajo raznolikost, spoštovanje in enakost, kar gradi skupnost, ki je odprta za vse. Spodbuja dialog in razpravo ter vzpostavlja vzdušje, kjer je spoštovan vsak posameznik.

Saro lahko spremljate pod uporabniškim imenom @nerealna.sara na družbenih platformah Instagram in TikTok. Spar pa lahko z virtualno vplivnico Saro postane navdih za vse, ki si prizadevajo za boljše, zdravo in odgovorno življenje v digitalnem svetu.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija