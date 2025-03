Odziv na Muskove izjave: Politika ni vplivala na našo vrnitev iz vesolja

Trije Nasini astronavti in ruski kozmonavt se bodo čez nekaj tednov vrnili z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) na trdna tla. Med njimi bosta Sunita Williams, astronavtka slovensko-indijskih korenin, in Butch Wilmore, za katerima je verjetno ena najbolj nenavadnih vesoljskih odprav. Ker njuno plovilo ni bilo varno za povratek, sta namreč na postaji »obtičala« in se nato znašla tudi v političnih razprtijah. Wilmore, Williamsova in Nick Hague so se sinoči oglasili novinarjem iz orbite in pri tem odkrito komentirali nekatere zadnje politične izjave.

Butch Wilmore in Sunita Williams sta v vesolje odpotovala z Boeingovim plovilom starliner 5. junija 2024, za katerega je bil to prvi polet s posadko. Na postaji bi morala ostati osem dni in se nato vrniti, a starliner je na poti navzgor naletel na več težav s pogonskimi motorji in začelo se je večmesečno proučevanje, ali je plovilo varno in kako naj se astronavta zdaj vrneta na tla. Nasina administracija pod vodstvom zdaj že nekdanjega šefa Billa Nelsona je na koncu odločila, da se starliner vrne na tla prazen in 6. septembra lani je povratek tekel brezhibno, nato sta 28. septembra proti postaji odpotovala Hague in Rus Aleksander Gorbunov s Spacexovim dragonom, dva od štirih sedežev sta ostala prazna, da so tako rezervirali prostor za Wilmora in Williamsovo. Odprava se bo zaključila kmalu po izstrelitvi odprave Crew-10 s štirimi astronavti 12. marca. Uradni datum odhoda s postaje še ni določen.

Čeprav so tako astronavta kot Nasa vseskozi ponavljali, da so takšne spremembe, ko se odprava lahko podaljša tudi za več mesecev, stalnica v njihovem poklicu in da na postaji nista obtičala, ampak normalno delujeta, se takšnemu opisovanju dogodkov ni bilo mogoče izogniti. Nazadnje sta olje na ogenj prilila še ameriški predsednik Donald Trump in šef Spacexa ter pomembni član Trumpove administracije Elon Musk, ki sta zatrdila, da ju je nekdanji predsednik Joe Biden »iz političnih razlogov« pustil tam dlje, kot je bilo potrebno.

Wilmore je med novinarsko konferenco dejal, da čeprav je politika del življenja, ni vplivala na njuno vrnitev, a vendar je dodal, da morda ne poznajo prav vseh podrobnosti. »Z mojega stališča se politika v to sploh ne vmešava. Mislim, da bi se strinjali, da smo prišli pripravljeni, da ostanemo dolgu tu, čeprav je bil načrtovan kratek obisk. To mi počnemo, to je bistvo programa človeških vesoljskih poletov.«

Poudaril je še, da on in njegovi sodelavci spoštujejo Trumpa in Muska. Pred kratkim je Musk zatrdil, da je že pred nekaj meseci ponudil, da astronavta pripelje domov, vendar ga je Bidnova administracija zavrnila. Wilmorov odgovor je bil dvoumen: »Lahko rečem samo to, da je, kar pravi gospod Musk, popolnoma resnično. O tem pa nimamo nobenih podatkov: kaj se je ponujalo, kaj se ni ponujalo; komu je bilo ponujeno, kako je ta proces potekal. To so informacije, ki jih preprosto nimamo. Torej mu verjamem. Ne poznam vseh teh podrobnosti in mislim, da vam nihče od nas ne more dati odgovora, ki bi ga morda pričakovali.«

Muskovo stališče o ISS

Elon Musk že leta sanja o Marsu in tako je pred kratkim pozval, da bi nekoliko pospešili končanje delovanja Mednarodne vesoljske postaje. To naj bi – ravno Muskovo podjetje Spacex – s posebnim plovilom leta 2031 odvlekli iz orbite, Musk pa meni, da bi lahko že čez dve leti trajno zapustili postajo in denar za njeno vzdrževanje namenili za odprave na Mars.

Sunita Williams se s tem ne strinja. »Ta kraj je živ. Preprosto neverjeten je,« je dejala astronavtka, ki je tokrat tretjič na postaji. »Z Butchem sva sodelovala pri gradnji vesoljske postaje, ko smo še leteli z raketoplani. Videli smo, kako je iz le nekaj modulov zrasel ta neverjetni laboratorij. Navdušena sem nad tem, koliko znanosti se tu dogaja. Rekla bi, da smo trenutno na vrhunci, vse naprave so pripravljene in delujoče, zato zdaj verjetno ni pravi čas, da opustimo ta laboratorij. Čas imamo do leta 2030 in do takrat moramo čim bolje izkoristiti vesoljsko postajo,« je povedala astronavtka, ki se sicer zelo veseli, da bo znova lahko pobožala svoja labradorca. Kot najtežji del nepričakovanega podaljšanega bivanja je izpostavila čakanje njihovih družin doma. »Zanje je bilo to še bolj turbulentno kot za nas. Mi smo tu s svojim poslanstvom. Vsak dan je zanimiv in zelo zabavno je biti v vesolju,« je dejala.

Med njihovim bivanjem v vesolju se je na tleh zgodilo veliko geopolitičnih sprememb. A kot je dejal Nick Hauge, se iz vesolja meja ne vidi. »Ko grem k oknu, razmišljam o Zemlji pod mano. Moj pogled na naš planet je enak, kot je bil, ko sem bil tu prvič pred šestimi leti. Zemljo vidim kot majhno kroglo v velikem črnem prostranstvu vesolja. Zvezd je več, kot jih lahko prešteješ, svet pa je majhen. Ko letimo nad njim, meja ni videti. In vedno znova me prešine spoznanje, da je med nami več skupnega kot različnega. Če bomo pametni, nas lahko te razlike, tako kot je jasno tu na postaji, ko vsak prinese svoj del v celoto, naredijo močnejše.«