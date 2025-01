Evropa mora slediti Kitajski in ZDA, sicer ji bodo neulovljivo pobegnile

V nadaljevanju preberite:

Josef Aschbacher je generalni direktor Evropske vesoljske agencije (Esa) od 1. marca 2021, mandat ima podaljšan do leta 2029. Želi si, da bi v spremenjenem svetu Esa postala »agilnejša, dinamična, hitrejša«.

»V ZDA je napredek hiter, prav tako na Kitajskem, Evropa mora slediti tempu, sicer bomo izgubili,« je jasen prvi mož Ese, medvladne organizacije, predane miroljubnemu raziskovanju in uporabi vesolja v dobro vseh. Vesoljska agencija stare celine deluje na vseh področjih vesoljskega sektorja: izdelujejo in izstreljujejo rakete in satelite, šolajo astronavte, opazujejo Zemljo, raziskujejo vesolje in skušajo odgovoriti na velika znanstvena vprašanja o vsem, kar nas obdaja. Esa ima 23 polnopravnih držav članic. Udeležil se je slovesnosti ob polnopravnem vstopu Slovenije v Eso v Vitanju in tudi vrha Slovenija-Esa v Rimskih Toplicah.