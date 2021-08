Starliner pripravljen na izstrelitev

Vesoljsko plovilo CST-100 starliner je pripravljeno, da pokaže, da je dovolj varno tudi za človeško posadko. Nasa si želi, da bi čim prej dobila še drugo prevozno sredstvo za astronavte, potem ko je zeleno luč že lani dobila kapsula dragon podjetja Spacex.Danes, predvidoma ob 19.20 po srednjeevropskem času, bo starliner poletel na testu brez posadke. Izstrelili ga bodo s Floride na raketi atlas 5. Starliner je tokrat precej bolj izboljšan od različice iz leta 2019, opremljen je tudi s sistemom za odlet v izrednih razmerah. Kot je pojasnil, nekdanji Nasin astronavt, zdaj direktor programa Starliner, so natančno simulirali polet in nova programska oprema ni zatajila. »Vse smo popravili, vse smo preverili. Naš naslednji let mora biti brezhiben,« je povedal in dodal, da so vse testirali več stokrat.Kapsula je bila pripravljena že v petek, a takrat je bilo precej burno dogajanje v vesolju, zato so polet preložili. Najnovejši ruski modul Nauka, ki se je v četrtek spojil z Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), je nenačrtovano prižgal motorje in potisnil postajo v drugačen kot.​Da so se stvari preverile, je starlinerjeva ekipa pametno premaknila polet, če bo danes šlo, se bo starliner na postajo priklopil jutri okoli 19.40 po srednjeevropskem času.​Starliner ameriškega velikana Boeing je brez posadke do vesoljske postaje ISS poskušal poleteti že decembra 2019, a je programska napaka to preprečila, plovilo je med utirjenjem porabilo preveč goriva, prav tako višina ni bila prava, da bi omogočala srečanje s postajo. Kapsula je takrat nekajkrat zaokrožila okoli Zemlje, nato pa pristala v teksaški puščavi. Dobro leto in pol so morali tako pri Boeingu in Nasi trdo garati, da so odpravili vse pomanjkljivosti.Nasa je po upokojitvi raketoplanov s podjetjema Spacex in Boeing sklenila več milijard težke pogodbe za razvoj novih plovil za astronavte. Od 2011 do lani je bila Nasa odvisna od ruskih sojuzov, ki so bili edini primerni in dovolj varni za to nalogo. Nasa je tako posel predala v roke komercialnima podjetjema, je pa seveda vseskozi na voljo za priporočila. Medtem ko je Spacex že vpisal dva operativna poleta z dragonom, v katerem je bila posadka, se je torej Boeingu zapletlo. Če bo tokratno testiranje uspešno, potem bi lahko morda že konec letošnjega leta videli tudi polet s posadko, a bolj verjetno je, da se bo to zgodilo v začetku prihodnjega leta.