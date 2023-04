Strokovnjaki opozarjajo na previdnost pri uživanju prehranskih dopolnil

Prodaja prehranskih dopolnil je vse bolj razširjena, a strokovnjaki opozarjajo, da je ta trg nenadzorovan, veliko je zavajajočega oglaševanja in pogosto lahko uživanje teh snovi vodi celo k poslabšanju zdravja. Odločevalce pozivajo k sistemski ureditvi področja, javnost pa k previdnosti pri uporabi teh snovi. Niti športniki jih ne potrebujejo.

Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Matija Cevc je na današnji spletni novinarski konferenci ob svetovnem dnevu zdravja opozoril, da je v lekarnah, trgovinah in na spletu vedno večja ponudba t. i. prehranskih dopolnil, a ker so ta obravnavana kot živilo, niso podvržena takšnemu nadzoru kot zdravila, zato so številna dvomljivega izvora in učinka.

»Leta 2022 je bil trg prehranskih dopolnil po ocenah vreden 164 milijard ameriških dolarjev, do leta 2030 naj bi dosegel že 327 milijard. Jasno je, da se tam, kjer se obrača toliko denarja, dogajajo manipulacije, še zlasti če ni nadzora in sankcij,« je povedal.

Cevc: Nesprejemljivo je, da nihče ne ukrepa

Številni pripravki obljubljajo čudežne učinke, a Cevc poudarja, da so zdravstvene trditve, ki niso podkrepljene z verodostojnimi raziskavami, po evropski zakonodaji prepovedane. »Nesprejemljivo je, da nihče ne ukrepa,« je dejal.

V društvu menijo, da bi morala država bistveno poostriti nadzor nad temi izdelki in zaščititi prebivalke in prebivalce pred zavajajočimi trditvami. Ljudem se namreč tako prodaja lažno upanje, kar lahko vpliva na njihovo nadaljnje zdravljenje. Z nakupom teh dodatkov se bolniki oddaljujejo od ustreznega zdravljenja ali primernega načina prehranjevanja, s čimer si delajo še dodatno škodo.

FOTO: Shutterstock

Vodja enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu Nada Rotovnik Kozjek je pojasnila, da je uporaba prehranskih dopolnil v vsakodnevni prehrani brez specifične indikacije povsem nepotrebna. »Raziskave nedvomno kažejo, da je uravnotežena prehrana, ki je prilagojena potrebam posameznika, zadosten vir vseh hranilnih snovi, ki jih organizem potrebuje,« je dejala.

Najbolj se prodajajo proteinski dodatki

Trenutno najbolj prodajana prehranska dopolnila so proteinski dodatki, najbolj na udaru pa so starostniki s številnimi zdravstvenimi težavami ter prek spletnega oglaševanja in vplivnežev mlade generacije tudi športniki.

Lovro Žiberna s Fakultete za farmacijo in Slovenske antidopinške organizacije (SLOADO) je povedal, da športniki v prvi vrsti potrebujejo urejeno prehrano z uravnoteženo kombinacijo hranil, ne pa prehranskih dopolnil. Opozoril je, da takšni pripravki pogosto ne vsebujejo snovi, ki se oglašujejo, številni so proizvedeni v dvomljivih okoliščinah in z neustreznimi sestavinami.

Uporaba teh dodatkov je sporna še posebej pri mladih športnikih, saj se s tem razvija nagnjenost k dopingu. Znanstvena literatura večinoma ni dokazala nobenega vpliva teh snovi na telesno zmogljivost, v resnici lahko celo ogrozijo zdravje, nastajajo klinični zapleti, tudi smrti. Takšni primeri so bili tudi v Sloveniji, je povedal Žiberna.

Aleš Blinc z oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana je opozoril, da se omenjeni izdelki pogosto oglašujejo z ukradenimi fotografijami priznanih zdravnikov, s čimer imajo takšna dejanja tudi elemente kaznivega dejanja, a jih je težko preganjati. »Drugega ni kot zdrava pamet,« je poudaril in opomnil, da zdravstvenih težav v nobenem primeru ni mogoče na hitro rešiti. »Če bi znali osteoporozo ozdraviti s tabletami, bi za to dobili Nobelovo nagrado, ne pa da to prodajajo neke obskurne spletne strani,« je dejal.