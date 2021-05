Strup za morje, šok za atmosfero

V nadaljevanju preberite:

Konec aprila so v beograjski četrti Banovo brdo med gradbenimi deli našli neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne, težko 242 kilogramov. Iz okoliških hiš in stanovanj je bilo začasno evakuiranih približno tisoč ljudi, nato pa so pirotehniki bombo odnesli na poligon daleč od Beograda in jo v nadzorovani eksploziji uničili.



Take novice so v Evropi vsakdanje še danes. Prva in druga svetovna vojna sta prihodnjim generacijam gotovo pustili še veliko neprijetnih presenečenj. Ti dve vojni, največji doslej, sta na različne načine prizadeli Zemljo, njena tla, morje in ozračje. Znanstveniki na našem planetu proučujejo številne takšne brazgotine.