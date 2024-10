Tehnološki velikani posegajo po jedrski energiji

Potem ko je Microsoft podpisal pogodbo za oživitev jedrske elektrarne na Otoku treh milj, se tudi Google in Amazon pridružujeta prizadevanjem za pridobivanje energije iz jedrskih virov. Razlog: ogromni podatkovni centri, ki so temelj za tehnologijo, podprto z umetno inteligenco, so energijsko nadvse požrešni.

Pri Amazonu so podpisali sporazum z Energy Northwest, konzorcijem državnih javnih služb, o razvoju jedrske tehnologije malih modularnih reaktorjev (SMR). Tehnološki velikan bo financiral študijo izvedljivosti gradnje reaktorja v zvezni državi Washington. Finančnih podrobnosti niso razkrili. Razvili naj bi štiri napredne SMR, po pričakovanjih naj bi skupno ustvarili približno 320 megavatov (MW) energije, z možnostjo povečanja na skupno 960 MW – dovolj za napajanje več kot 770.000 domov v ZDA.

Amazon se pridružuje pobudam za večjo uporabo jedrske energije. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Pri Amazonu so pojasnili, da si želijo do leta 2030 doseči ogljično nevtralnost, zato so vložili veliko sredstev v obnovljive vire. »Ker pa potrebe našega podjetja in strank po energiji rastejo, še naprej vlagamo v obnovljive vire, hkrati pa iščemo dodatne nizkoogljične vire energije, ki lahko pomagajo okrepiti naše delovanje. Jedrska energija je del te mešanice – v velikem obsegu jo je mogoče vključiti v omrežje in že desetletja zagotavlja zanesljiv vir varne brezogljične energije za skupnosti po vsem svetu.«

»Naš sporazum bo spodbudil gradnjo novih jedrskih tehnologij, ki bodo ustvarjale energijo v prihodnjih desetletjih,« je dejal Matt Garman, izvršni direktor Amazon Web Services.

Tudi Google je podpisal pogodbo o nakupu energije iz flote malih jedrskih reaktorjev. Pri kalifornijskem podjetju Kairos Power je naročil šest ali sedem SMR, pri čemer naj bi bil prvi dokončan do leta 2030, preostali pa do leta 2035. Podjetji nista izdali nobenih podrobnosti, ne o tem, koliko je posel vreden, ne kje bodo tovarne zgrajene. »Električno omrežje potrebuje nove vire energije za podporo tehnologijam umetne inteligence,« je dejal Michael Terrell, višji direktor za energijo in podnebje pri Googlu. Dodal je, da bo ta sporazum pomemben za pospešitev komercializacije naprednih tehnologij za pridobivanje energije iz jedrskih virov, prav tako bo dobila nov zagon tudi umetna inteligenca. Pri Googlu upajo, da bo dogovor zagotovil nizkoogljično rešitev za napajanje podatkovnih centrov. Kot pravijo, bo jedrska energija zagotovila »čist, 24-urni vir energije, ki nam lahko pomaga zanesljivo zadovoljiti potrebe po električni energiji«.

Tehnološki velikani potrebujejo zanesljiv vir energije. FOTO: Mike Blake/Reuters

Načrte morajo odobriti še ameriški regulatorji. Ti so lani podjetju Kairos Power s sedežem v Kaliforniji izdali prvo dovoljenje po 50 letih za gradnjo novega tipa jedrskega reaktorja. Julija je podjetje začelo gradnjo demonstracijskega reaktorja v Tennesseeju. Podjetje je specializirano za razvoj manjših reaktorjev na tekočo sol, v katerih kot hladilno sredstvo uporabljajo staljeno fluoridno sol namesto vode.

Jedrska energija postaja čedalje bolj privlačna za tehnološko industrijo, saj poskuša zmanjšati emisije, čeprav porabi več energije. Vsekakor pa ti posli predstavljajo zaupnico tehnologiji SMR, to zaupnico morata zdaj potrditi še (ameriška) politika in tudi javnost. Zagovorniki trdijo, da zagotavljajo prožnejši pristop h gradnji novih jedrskih elektrarn, saj potrebujejo manj hladilne vode, zaradi majhnosti je možnih tudi več lokacij za postavitev. Kritiki pa trdijo, da bodo SMR veliko predragi za količino energije, ki jo bodo proizvedli.