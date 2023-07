Temni Saturn, okičen s svetlimi prstani

Potem ko je vrhunski vesoljski teleskop James Webb že naredil nekaj portretov naših planetarnih sosedov – med temi denimo slabo raziskana ledena orjaka Neptun in Uran – se je zdaj s svojimi kamerami zazrl še v obročastega Saturna.

Vajeni smo čudovitih posnetkov tega planeta, ki jih je naredila sonda Cassini, tokrat pa se planet predstavlja v nekoliko drugačni luči, saj Webb deluje v infrardečem spektru. Na posnetku, ki ga je naredila kamera NIRCam 25. junija, je sam planet videti temen, saj v infrardeči svetlobi metan v atmosferi absorbira skoraj vso sončevo svetlobo, njegovi prstani, ki bodo s časoma menda izginili, pa se živahno svetijo. Poleg tega pa je teleskop v objektiv ujel še nekaj Saturnovih lun: Dione, Enkelad in Tetija.

Obroči so precej svetlejši od samega planeta, Webb je v objektiv ujel tudi tri lune. FOTO: Space Telescope Science Institut

Z novimi posnetki bodo lahko raziskovalci podrobneje preučili tudi manj izrazite prstane, kot sta obroča G, ki je zelo tanek, in E, ki je precej razpršen. Saturnovi obroči so sestavljeni iz kamenja in ledu, nekateri kosi so veliki kot gore, drugi majhni kot zrno peska. Webb je nedavno tudi posnel, kako se z južnega pola lune Enkelad dviguje velik steber pare. Prav ta pa dodaja k materialu obroče E, pravijo raziskovalci.

Cassini je poskrbel za precej bolj ostre posnetke planeta, v tej valovni dolžini pa ga raziskovalci še niso videli, tako bodo planet lahko še bolje spoznali. Trenutno je na severni polobli planeta poletje, južna pa se zdaj počasi obrača proti soncu in zima se končuje. Vendar pa je, kot so zapisali na spletni strani teleskopa, sever videti še posebej temen, kar morda nakazuje na kak še neznani sezonski proces, ki vpliva na aerosole v atmosferi.