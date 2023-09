Umetna inteligenca zahteva izobraženega in kritičnega uporabnika

V nadaljevanju preberite:

Umetna inteligenca je že postala del vsakdana, vendar večina ljudi še vedno ne razume njenega delovanja in potenciala. »Edina možnost je izobraževanje. Napredka ni mogoče prepovedati. Zelo pomembno pa je, da uporabniki vedo, kaj so prednosti in kaj slabosti,« v pogovoru za Delo poudarja dr. Sašo Džeroski, vodja Odseka za tehnologije znanja na Inštitutu Jožef Stefan.

Uporaba umetne inteligence (UI) lahko človeštvu omogoči reševanje največjih problemov – od tega, kako blažiti posledice podnebnih sprememb, kako narediti kmetijstvo bolj trajnostno, do izumljanja novih zdravil. Po drugi strani pa z njo lahko manipulirajo množice in zamajejo temelje demokracije. Je močno orodje, ki že spreminja tok zgodovine, pravi Džeroski. »Zdaj smo še v zgodnjih dnevih, ko še ne vemo, kako se bo obrnilo. Zelo pomembno je, da bomo kot družba imeli prave vrednote, da bomo lahko prepoznali dobro in slabo uporabo UI,« dodaja.

UI bo našla pot v vse pore našega življenja, nadaljuje. »To se že dogaja, to ni prihodnost. Država si na tako pomembnem področju, kot sta razvoj in uporaba UI, neaktivnosti ne sme privoščiti. Za zdaj je Slovenija na tem področju dobro uveljavljena, vendar če ne bomo okrepili izobraževanja in raziskav, lahko hitro stagniramo. Treba je podpirati celotni proces pridobivanja znanja, znanost in raziskave so prvi člen v verigi. Če ni sposobnih raziskovalcev, ki lahko razumejo najnovejša dognanja, potem to vpliva na vse v verigi navzdol – ni usposobljenih učiteljev, da bi prenašali znanje, na koncu pridemo do neukih ljudi, ki ne bodo niti vedeli, kaj imajo v rokah in kaj s tem početi.«