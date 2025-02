Umrl je dr. Vladimir Smrkolj, kirurg in profesor na Medicinski fakulteti

Iztekla se je življenjska pot prof. dr. Vladimirja Smrkolja, kirurga in profesorja na ljubljanski Medicinski fakulteti, ki je življenjsko pot posvetil medicini, zlasti kirurgiji in travmatologiji. Rojen je bil leta 1945, znan je tudi kot urednik in soavtor obsežne publikacije Kirurgija.

Na portalu Zdravniške zbornice Slovenije so izpostavili, da je bil izjemen kirurg, predan mentor in cenjen profesor.

»Njegova strokovnost in predanost sta se odražali v številnih vlogah, ki jih je opravljal skozi svojo kariero. Kot glavni in nadzorni mentor za splošno kirurgijo in travmatologijo je vzgajal številne generacije mladih zdravnikov, ki so pod njegovim vodstvom pridobivali neprecenljivo znanje in veščine. Prof. dr. Smrkolj je bil tudi urednik in soavtor obsežnega učbenika Kirurgija, ki je izšel leta 2014. Ta več kot 1700 strani dolga publikacija, plod dela več kot 150 avtorjev, predstavlja temeljno delo za študente medicine in specializante ter pomemben vir znanja za vse zdravstvene delavce,« so zapisali.

»Kirurg ne operira (samo) z rokami, temveč predvsem z glavo«

»Sam sem znan kot zahteven, dosleden in strog profesor, ker sem prepričan, da moramo študente in mlade zdravnike usposobiti za ta odgovorni poklic z veliko znanja in odgovornosti,« je ob izidu Kirurgije knjige povedal za Delo. »Pri kirurgih se res ponavadi omenja ročna spretnost. Sam poudarjam, da so pomembne pravilne hitre odločitve. Kirurg ne operira (samo) z rokami, temveč predvsem z glavo. Ta misel je povezana z izkušnjo s srečanja z legendarnim zdravnikom v tujini. V skupini mladih medicincev, ki smo imeli to srečo, da smo nekaj časa preživeli z njim na ugledni tuji kliniki, smo z občudovanjem srkali ne samo njegovo strokovno zanje, temveč tudi občudovali njegov okoli vratu obešeni stetoskop z bleščečimi, zlato rumenimi ušesnimi »olivami«. Ko je to opazil, je bistveno sporočilo mladim nadobudnim glavam v belih haljah strnil v tole kratko sporočilo: Nista pomembni zlati »olivi«, ampak tisto, kar je med njima ... glava!«

V Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo tudi, da se je njegova predanost izobraževanju in raziskovanju odražala tudi v številnih znanstvenih objavah, kjer je raziskoval različne vidike kirurgije in travmatologije. Za svoje izjemne dosežke je bil imenovan za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, kar je bilo priznanje za njegov prispevek k izobraževanju in razvoju medicinske stroke.

»Prof. dr. Vladimir Smrkolj bo ostal v spominu kot izjemen strokovnjak, predan učitelj in mentor ter človek z velikim srcem. Njegova zapuščina bo živela naprej skozi delo njegovih študentov in kolegov, ki jih je navdihoval s svojo strastjo do medicine in izobraževanja,« so še zapisali na zbornici.