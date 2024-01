Uspešna izstrelitev nove rakete vulcan centaur

Ponedeljek se je začel odlično za podjetji United Launch Alliance (Ula) in Astrobotic ter Naso. S Cape Canaverala so uspešno izstrelili novo raketo vulcan centaur, ki je proti Luni ponesla pristajalnik Peregrine.

Tega je sestavilo zasebno podjetje Astrobotic s finančno pomočjo Nase, ki je prispevala tudi več znanstvenih instrumentov za odpravo. Peregrine bo na površju skušal pristati 23. februarja, saj je ubral daljšo pot do tja, da bodo imeli dovolj časa, da preverijo vse potrebne sisteme za veliki met.

Če mu bo uspelo, bo to prvi zasebni pristajalnik s tem dosežkom, hkrati pa bo to prvi pristanek za ZDA na Luni po več kot pol stoletja. Zadnjič je ameriško plovilo na Luni pristalo konec leta 1972, in sicer je bila to posadka Apolla 17. Pristanek se pričakuje na območju Sinus Viscositatis ali Zaliv lepljivosti, ki na severovzhodu meji na Oceanus Procellarum (Ocean neviht).

Območje zaznamuje tok strjene lave, ki ima granitno sestavo. Pristajanje Peregrina bodo prenašali v živo, nato naj bi deloval en lunarni dan. Znanstveni cilji odprave so raziskovati tanko eksosfero, magnetno polje, sevanje in kemično sestavo regolita na območju pristanka. Testirali bodo tudi napredne solarne panele, s katerimi je opremljeno plovilo.

Vulcan bo nadomestil raketi atlas in delta heavy. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Raketo vulcan centaur, ki bo nadomestila raketi atlas V in delta IV heavy, je Ula razvijala od leta 2014, pri podjetju so upali, da jim jo bo uspelo sestaviti do leta 2019, vendar se je zapletalo in datum krstne izstrelitve so večkrat preložili. V osnovi gre za nadgradnjo tehnologij, ki ju uporabljata atlas in delta.

Kot pogonsko gorivo nosilna raketa uporablja kombinacijo tekočega metana in tekočega kisika, zgornja stopnja uporablja kombinacijo vodika in kisika, sicer pa je 62 metrov dolga raketa (za primerjavo, falcon 9 meri 70 metrov) v nizkozemeljsko tirnico sposobna dvigniti tovor z maso 27,2 tone, v geostacionarno pa šestinpoltonskega. Za primerjavo, falcon 9 lahko v NZO prepelje 23 ton, v GSO pa 8,3 tone. Vulcan v nasprotju s falconom ni raketa za večkratno uporabo.

Nova pridobitev za Ulo naj bi izpolnila potrebe ameriškega obrambnega sektorja, zakupila so jo tudi nekatera zasebna podjetja, med drugim naj bi z njo izstrelili več satelitov Amazonove mreže Kuiper Systems.