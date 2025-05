Deželna organizacija za promocijo dunajskega turizma se je odločila popraviti »veliko glasbeno krivico«. V avstrijski prestolnici so že desetletja razočarani, ker na znamenitih zlatih ploščah, s katerima sta opremljeni vesoljski sondi Voyager 1 in 2, ni »vesoljske himne«, valčka Na lepi modri Donavi Johanna Straussa mlajšega. Zdaj ga bo v vesolje poslala Evropska vesoljska agencija (Esa).

Dunaj je že stoletja svetovna metropola klasične glasbe. Letos je najpomembnejša kulturna obletnica v Avstriji 200 let rojstva Johanna Straussa ml., plodovitega skladatelja, katerega sloviti valček Na lepi modri Donavi vedno znova očara tudi na Dunajskem novoletnem koncertu, najbolj priljubljenem koncertu klasične glasbe na svetu, v katerem vsako leto uživa več deset milijonov gledalcev (v zadnjem času ga prenašajo v okoli 90 državah). Valček je uporabil tudi režiser Stanley Kubrick v filmu 2001: Odiseja v vesolju, v prizoru, ko se vesoljska ladja z ljudmi v breztežnem stanju približuje vrteči se vesoljski postaji.

V okviru projekta Valček v vesolju je dunajska turistična organizacija posnela krajši dokumentarni film, v katerem osem glasbenih, filmskih in aeronavtičnih strokovnjakov govori o Straussovem valčku kot o vesoljski himni, kako se je znašel v Kubrickovem filmu in zakaj je odličen simbol gibanja v vesolju: v valčku se plesni par med drugim vrti okoli svoje osi, kar je značilnost tudi gibanja nebesnih teles.

Zlati plošči

Nasa je leta 1977 izstrelila zdaj že legendarni sondi, ki sta trenutno edina človeška predmeta v medzvezdnem prostoru. Obe sta opremljeni z zlato ploščo, na katerih so različni slikovni in zvočni posnetki, od govora takratnega ameriškega predsednika Jimmyja Carterja do klicev kitov grbavcev. Na ploščah je tudi več skladb, ki jih je, tako kot druge vsebine, izbrala strokovna žirija pod vodstvom astronoma Carla Sagana; klasična glasba vključuje nekatera dela Bacha, Mozarta, Beethovna in Stravinskega. Dunaj je torej na zlatih ploščah predstavljen z Mozartom in Beethovnom, ki sta živela in ustvarjala v tem mestu, ne pa tudi s Straussovim valčkom.

Pred nekaj meseci je turistična organizacija predstavila posebno spletno stran, na kateri je lahko vsakdo – brezplačno in enostavno – postal »ambasador« pošiljanja valčka v vesolje, in sicer kot pokrovitelj ene od 13.743 not, ki jih vsebuje to glasbeno delo. Seveda so med prvimi to postali župan Dunaja, predsednik Avstrije in druge znane osebnosti.

Ta konec tedna bodo Dunajski simfoniki pod taktirko Petra Popelke pred dunajskim muzejem uporabne umetnosti zaigrali več »galaktičnih« skladb, torej skladb, ki so tako ali drugače obarvane s temo vesolja, od Mozartove Jupitrove simfonije do Dvořákove 9. simfonije Iz novega sveta. Vrhunec koncerta bo kajpada skladba Na lepi modri Donavi, ki jo bo Esa prek antene poslala v vesolje. Antena stoji v bližini mesta Cebreros v španski provinci Ávila, 85 kilometrov zahodno od Madrida. Valček bo poslan s svetlobno hitrostjo, v obliki elektromagnetnih valov. Čez dobrih 23 ur bodo note dosegle in prehitele Voyager 1. Koncert bo na različnih kanalih mogoče spremljati tudi po spletu.