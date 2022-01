»Varujte se pravljičnih obljub«

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih družbe Euromonitor International je bila pred pandemijo novega koronavirusa letna svetovna trgovina s prehranskimi dopolnili ocenjena na približno devetdeset milijard evrov, v zad­njih dveh letih pa se je zaradi zdrav­stvene krize njihova poraba še znatno povečala. Ljudje v želji po krepkejšem imunskem sistemu in boljši telesni pripravljenosti, če bi morda zboleli za covidom-19, segajo po vseh mogočih pripravkih.

Področje je vredno posebne pozornosti, saj je na njem precej nedorečenega. Pri vitaminih denimo proizvajalci velikokrat pretiravajo s količinami učinkovin, ki lahko nekajkrat presegajo priporočene dnevne odmerke. Kako je to urejeno v Sloveniji? O razmerah na trgu prehranskih dopolnil v odnosu do zdravil smo se pogovarjali s prof. dr. Markom Anderluhom, mag. farm., profesorjem na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljub­ljani in predsednikom Slovenskega farmacevtskega društva.