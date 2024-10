Več podatkov, boljše zdravljenje otroških rakov

Spopadanje z rakavimi obolenji pri otrocih je izredno težka preizkušnja. Dejstvo, da med evropskimi državami z večjimi in manjšimi dohodki obstajajo velike razlike v stopnji preživetja, zadevo še dodatno poslabša.

Dr. Jelena Rascon, specialistka za rakave bolezni pri otrocih v Univerzitetni bolnišnici Santaros Klinikos (VULSK) v Vilni, pripisuje velik pomen prednostim mednarodnega sodelovanja pri zdravljenju raka, zlasti ko gre za otroke. »Med evropskimi državami so še vedno neenakosti glede stopnje preživetja otrok z rakom,« pravi dr. Rascon, ki je vodila triletno raziskovalno pobudo TREL. Cilj raziskovalcev je bil izboljšati zdravljenje raka pri otrocih z intenzivnejšim sodelovanjem med evropskimi državami. Dr. Jelena Rascon in njeni sodelavci so s pomočjo sredstev EU sodelovali s partnerji v Avstriji, Belgiji, na Danskem, v Franciji, Nemčiji, Italiji in na Nizozemskem, da bi zmanjšali še vedno prisotne razlike in izboljšali stopnjo preživetja otrok z nekaterimi vrstami raka v Evropi. To so dosegli s tesnim medinstitucionalnim sodelovanjem, ki strokovnjakom omogoča lažje povezovanje in sodelovanje s kolegi v drugih državah, kjer so raziskave na določenem področju naprednejše.

Ekipa projekta TREL se je osredotočila na zdravljenje trdnih rakavih tumorjev pri otrocih, natančneje na možganske tumorje, nevroblastome in ledvične tumorje. Možganski tumorji so poleg levkemije in limfoma ena najpogostejših vrst raka pri otrocih. Čeprav je rak pri otrocih zelo redek pojav in je pri mladih bolnikih stopnja preživetja na splošno visoka, so rakava obolenja še vedno vodilni vzrok smrti zaradi bolezni pri otrocih in mladostnikih. Ocene namreč kažejo, da v Evropi zaradi raka vsako leto umre 2000 otrok.

Da bi povečali njihove možnosti za preživetje, so raziskovalci otrokom, ki so sodelovali v študiji, omogočili dostop do prilagojenih načrtov zdravljenja in nadaljnjih pregledov, o katerih se je skupaj dogovorila raziskovalna skupina. V nekaterih primerih so zdravniki lahko sodelovali z genetiki, bioinformatiki in drugimi strokovnjaki iz vodilnih evropskih ustanov, kar je imelo izredno pozitiven vpliv na mlade bolnike in njihove družine.

Izboljšanje stopnje preživetja

Po podatkih Evropskega registra neenakosti pri zdravljenju raka v EU vsako leto zaznajo približno 14.000 primerov rakavih obolenj pri otrocih. Stopnja preživetja se sodeč po registru giblje od 73 odstotkov v Bolgariji in 74 odstotkov v Litvi do 86 odstotkov na Danskem in 85 odstotkov v Avstriji. Poenostavljeno povedano, od vsakih 100 otrok z rakom jih na Danskem preživi 12 več kot v Litvi.

Dobra novica je, da se napovedi preživetja za otroke z rakom v Litvi izboljšujejo. Dr. Rascon meni, da je k temu pripomoglo povečanje čezmejnih izmenjav, organiziranih v okviru sodelovanja pri pobudi TREL.

Cilji raziskovalcev pri pobudi TREL lepo sovpadajo z evropskim načrtom za premagovanje raka, zlasti s pobudo »Pomoč otrokom z rakom«, ter z znanstveno utemeljenim pristopom evropske skupne pobude za boj proti raku za zmanjšanje bremena in neenakosti pri zdravljenju te bolezni v EU.

Dr. Goda Vaitkevičienė, sodelavka dr. Jelene Rascon in otroška hematologinja v bolnišnici VULSK, prav tako priznava pomen mednarodne solidarnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja otrok po vsem svetu. Sodelovala je pri dveh vseevropskih raziskavah protokolov zdravljenja otrok in mladostnikov z akutno limfoblastno levkemijo (ALL), imenovanih NOPHO ALL2008 in ALLtogether. Poudarila je, da so omenjene vrste raka izjemno redke, zato je težko zbrati zadostno število bolnikov za učinkovito izvedbo študij in primerjavo protokolov znotraj meja ene ali več majhnih držav. Cilj obeh raziskav je bil izboljšati stopnjo preživetja pri otroški levkemiji s kliničnimi preizkušanji, ki so tako kot TREL vključevala izmenjavo podatkov, načrtov zdravljenja in drugih informacij med zdravniki v različnih evropskih državah.

»Če ste del raziskovalne skupine, lahko svojim bolnikom zagotovite veliko boljšo oskrbo, ki je tudi bolj inovativna in prilagojena. Pri pediatrični onkologiji so raziskave podlaga za zagotavljanje boljše oskrbe,« je dodala Jelena Rascon.

Obeti za prihodnost

Zaradi dela, ki so ga opravili raziskovalci v okviru pobude TREL, je ekipi uspelo zagotoviti sredstva za nov projekt z imenom SCARLET, ki se je začel oktobra 2024 in jim bo omogočil nadaljnje izboljšave. Prednosti so obojestranske, saj so podatki o litovskih otrocih, vključenih v klinična preizkušanja, zdaj del vseevropske raziskave, ki lahko izboljša splošne rezultate zdravljenja raka tudi v drugih državah. Boljši rezultati preživetja so za bolnike morda najpomembnejši podatek, vendar to še zdaleč ni vse, je dejala dr. Vaitkevičienė.

»Ne govorimo namreč samo o zdravljenju, ampak o kakovosti življenja, ne le po zdravljenju, ampak tudi med njim,« je še dodala. Do 70 odstotkov otrok, ki se zdravijo s kemoterapijo, doživlja vsaj en resen neželen učinek, vključno s hudimi okužbami, akutnimi ali dolgotrajnimi poškodbami organov, trombozo in presnovnimi motnjami.

Z izmenjavo podatkov lahko zdravniki preprečijo zaplete pri bolnikih in jih pomirijo med zdravljenjem, okrepi pa se tudi samozavest zdravnikov, ki delajo v bolnišnici. »Z bolniki se lahko pogovarjate nekoliko drugače,« je poudarila dr. Vaitkevičien. »Zdravniki pa so bolj samozavestni, ker lahko rečejo, da to ni samo njihov načrt zdravljenja, tudi otroci v drugih državah so namreč obravnavani na enak način,« je dodala. »Vse to prispeva h kakovosti njihovega življenja.«

–––

Raziskave, omenjene v članku, so financirane v okviru programa EU Obzorja. Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.