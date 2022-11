Vloga znanosti v vsakdanjem življenju

V nadaljevanju preberite:

»Slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo, ki ga že skoraj tri desetletja organizira Slovenska znanstvena fundacija, se je skozi svojo zgodovino razvil v izjemno pomembno točko neformalnega izobraževanja mladih predvsem na področjih naravoslovja in tehnike, njegova pomembna vsebina pa je tudi ohranjanje spomina na vrhunske slovenske ali s Slovenijo povezane znanstvenike in znanstvenice,« je v uvodnem nagovoru poudaril častni pokrovitelj festivala prof. dr. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

»Geslo festivala Znanost v vsakdanjem življenju smo izbrali z namenom, da bi vzbudili premislek o vrednotenju vloge in mesta znanosti v slovenski družbi, o interesu vsakega posameznika, še posebej mladih ljudi, za sodelovanje s poklicnimi raziskovalci ter o pomenu tovrstnega družbenega gibanja za izboljšanje javnega razumevanja znanosti in uporabo znanstvenih odkritij in spoznanj,« je dejal predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvard Kobal.