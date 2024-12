Vrhunska znanost je temelj animiranih filmov

V nadaljevanju preberite:

Ni veliko ljudi, ki jim je kot raziskovalcem v teoretični znanosti uspelo prevesti svoja odkritja in izume v globalno privlačno zabavno vsebino in za to dobiti vodilne nagrade na obeh področjih. Eden takšnih je Patrick M. Hanrahan. V zadnjih desetletjih 20. stoletja je zaslovel v raziskovanju računalniške grafike. Zdaj je profesor računalniške grafike in elektrotehnike v Laboratoriju za računalniško grafiko slovite univerze Stanford. Leta 2019 sta s kolegom Edwinom Catmullom prejela Turingovo nagrado, ki velja za Nobelovo nagrado v računalništvu.

Nagrado sta prejela »za temeljne prispevke k 3D računalniški grafiki in revolucionaren vpliv teh tehnik na računalniško ustvarjene podobe v kinematografiji in na drugih področjih uporabe«. Hanrahan in Catmull sta bila med ustanovitelji animacijskega studia Pixar, ki je svetovno slavo pridobil s številnimi celovečernimi računalniško animiranimi filmi, od Sveta igrač (1995) do Vrveža v moji glavi (2024).

Hanrahan je dobitnik treh oskarjev za rešitve v računalniško generirani grafiki, še posebej za rendering, to je upodabljanje vizualnih vsebin, fotografij in videoposnetkov, na podlagi natančnega opisa (ki ga običajno ustvarijo umetniki) z uporabo računalniškega programa. Na Forbesovem seznamu milijarderjev je Hanrahan trenutno okoli 1300. mesta z ocenjenim premoženjem v vrednosti 2,7 milijarde dolarjev. Večino je zaslužil s prodajo podjetja Tableau, specializiranega za analizo podatkov, katerega soustanovitelj je bil. Z njim smo se pogovarjali v Nemčiji, na 11. forumu lavreatov v Heidelbergu, na katerem sodelujejo dobitniki največjih svetovnih nagrad za matematiko in računalništvo.