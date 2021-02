Vrhunski telefon Huawei Mate 40 Pro na voljo v Sloveniji

Premika meje mobilne fotografije

FOTO: Huawei

Zmogljivost z drugega sveta

FOTO: Huawei

Zasnovani z mislijo na uporabnika

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

Širok ekosistem naprav Huawei

Telefon odlikujejo čudovita oblika, velik in kakovosten zaslon, podpora omrežju 5G in vizionarska mobilna fotografija.Pametni telefon Huawei Mate 40 Pro uspešno združuje tehnološki napredek z dovršeno estetiko. Navduši z velikim, kar 17-palčnim zaslonom skoraj brez robov, ki omogoča, da se popolnoma potopite v virtualni svet, bodisi na fotografijah, videoposnetkih ali kateri drugi digitalni vsebini. Napravo čistih linij in večne lepote krasi manjša zaslonska zareza od tiste, ki jo imajo lanski modeli, a je vseeno polna tehnologije za hitro in varno odklepanje s prepoznavo obraza in ustvarjanje selfijev s širokokotno prednjo kamero. Prav tako pa vključuje še izredno natančno tipalo za prepoznavanje kretenj uporabnika. Poleg fizičnih tipk na desnem boku so na levem še kapacitivne, tako da je ergonomija enaka za levičarje ali desničarje. Ohišje učinkovito ščiti notranjost pred vdorom prahu in vode po standardu IP68 in je na voljo v črni, beli in očarljivi mistični sivi barvi.Huaweiu je skupaj z nemškim podjetjem Leica znova uspel velik met, ko gre za premikanje meja mobilne fotografije in snemanje videa. V osrednjem fotografskem sklopu na hrbtni strani telefona so namreč 50-milijonska glavna kamera, 20-milijonska kamera z ultra širokim kotom ter 12-milijonska kamera s periskopskim objektivom in 5-kratno optično povečavo. Z njimi Mate 40 Pro poskrbi za fotografsko vsestranskost, ki si jo želi vsak navdušenec nad mobilno fotografijo, medtem ko snemanje videa odlikujejo kinematografsko razmerje 3 : 2, učinkovita stabilizacija in velik dinamičen razpon. Prav tako ni odveč, da dvojna kinematografska kamera (Dual Cine) in dvojna ultra širokokotna kamera (Dual Ultra Wide Cine) omogočata zajetje neverjetnih širokokotnih videoposnetkov, vključno z ločljivostjo 4K, in podrobnih fotografij tako s sprednjim kot zadnjim fotografskim sklopom.Objektiv kamere z ultra širokim kotom zdaj ponuja veliko širše vidno polje, bogatejše podrobnosti na fotografijah, ima izboljšane zmogljivosti pri šibkejši svetlobi in vgrajene algoritme korekcije popačenja za čudovite fotografije, medtem ko glavna kamera poskrbi za posnetke visoke ločljivosti. Za dodatno izboljšanje kakovosti pa poskrbi nadgrajeni sistem faznega samodejnega ostrenja.Srce telefona je procesor Kirin 9000, ki velja za prvega na svetu, zasnovanega v 5-nm tehnološkem postopku z integriranim modemom za omrežja 5G. Osem jeder zagotavlja vrhunsko procesorsko moč, 26 grafičnih jeder pa gladko delovanje tudi najbolj zahtevnih mobilnih iger. Igričarsko izkušnjo nadgradijo neverjetne zvočne zmogljivosti vgrajenih stereozvočnikov, medtem ko zaslon s frekvenco osveževanja 90 Hz skupaj s hitrim 240 Hz vzorčenjem zaznave dotikov poskrbi za večjo odzivnost, prvič pa ponuja tudi s sliko skladne haptične povratne informacije.Celovitost zmogljivosti telefona dopolnjuje tehnologija baterije, ki poskrbi za sledenje zahtevam delovanja naprave v omrežjih 5G. V tem pogledu bo prav prišla tudi najbolj izpopolnjena tehnologija hitrega polnjenja Huawei SuperCharge. V primeru povezave s kablom polni z močjo 66 W, moč brezžičnega polnjenja pa je visokih 50 W.Huawei Mate 40 Pro na revolucionaren način spreminja načine, kako v svoje življenje vključujete pametni telefon z novimi funkcijami, osredotočenimi na uporabnika. Mednje spada pametno upravljanje s kretnjami Smart Gesture Control, ki omogoča popolno prostoročno uporabo naprave. S premikom roke nad pametnim telefonom ga zbudite in nato upravljate s premikanjem roke v prostoru nad njim. S kretnjo je mogoče tudi sprejeti dohodni klic. Za pametno napravo je izrednega pomena funkcija zaznave pogleda Eyes on Display, saj omogoča hiter prikaz prilagojenih interaktivnih zaslonov z informacijami, ki jih potrebujete. Nadležno zvonjenje lahko utišate z očesnim stikom, in dokler naprava zaznava, da jo gledate, ne bo samodejno preklopila v stanje spanja.Ko gre za varnost in zasebnost, nastopi sistem EMUI 11 s celovitimi rešitvami zaščite naprav. Zaupanja vredno okolje izvajanja (Trusted Execution Environment) ima certifikat CC EAL5+, ki dokazuje najvišje stopnje varnosti mikro jedra sistema. EMUI 11 vsebuje še nove funkcije zagotavljanja zasebnosti. Pred prenosom fotografij lahko izbrišete občutljive osebne podatke, med katere spadajo lokacija, čas in podrobnosti o napravi, medtem ko funkcija Note Lock ohranja zapiske zaupne, saj je dostop mogoč le s poznavanjem kode PIN ali uporabo enega od vgrajenih načinov biometrične identifikacije.Pametni telefoni serije Huawei Mate 40 Pro so opremljeni z inovativnimi mobilnimi storitvami HMS, ki ponujajo pametnejšo, bogatejšo, priročnejšo in varno uporabniško izkušnjo. Uporabniku so na voljo trgovina z aplikacijami AppGallery , zmogljiv vsestranski iskalnik Petal Search , zemljevidi Petal Maps, ki jih je mogoče uporabljati s kretnjami, in sklop pisarniških orodij Huawei Docs. V trgovini AppGallery, ki z več kot 650 milijoni uporabnikov sicer velja za eno od treh največjih na svetu, lahko uporabniki najdejo ogromno najnovejših in najbolj priljubljenih globalnih in lokalnih aplikacij.Poleg telefona Mate 40 Pro je sicer Huawei pred kratkim predstavil tudi pametni telefon Huawei P smart 2021 , brezžične slušalke Huawei FreeBuds Pro in Huawei FreeLace Pro ter pametni uri Huawei Watch GT 2 Pro in Huawei Watch Fit . Celoten ekosistem Huaweievih rešitev pa zaokrožuje serija prenosnikov MateBook, ki vključuje cenovno bolj dostopna modela MateBook D14 in MateBook D15 ter izjemno zmogljive MateBook 13 MateBook X in MateBook X Pro