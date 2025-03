Vse se je začelo s prstjo z odročnega pacifiškega otoka

V nadaljevanju preberite:

Velikonočni otok v jugovzhodnem Tihem oceanu je eno najbolj izoliranih območij na svetu, od celine je oddaljen 3600 kilometrov. Znan je po skoraj tisoč orjaških kipih, ki so jih izklesali domorodci med 11. in 17. stoletjem. Danes je večji del otoka narodni park Rapa Nui, od leta 1995 uvrščen na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Po tem otoku je dobila ime naravna snov rapamicin, produkt tam najdene bakterije Streptomyces hygroscopicus. V začetku devetdesetih let je rapamicin (sirolimus) pritegnil pozornost švicarskega znanstvenika Michaela Halla.

Hallovo delo je močno vplivalo na razumevanje procesa staranja živih bitij in z njim povezanih bolezni, kot so sladkorna bolezen, rak ter bolezni srca in ožilja. Njegovo pionirsko raziskovanje je odprlo vrata novemu, zdaj široko razvitemu raziskovalnemu področju.