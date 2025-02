Izboljšanje imunskih celic v boju proti smrtonosnemu raku

V nadaljevanju preberite:

Pojavnost raka trebušne slinavke ni zelo visoka, predstavlja približno tri odstotke vseh rakov, vendar pa je eden od rakov z najslabšo prognozo. Na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) so lani v sodelovanju z oddelkom za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana in ljubljansko fakulteto za farmacijo začeli triletno klinično študijo, ki se osredotoča na raziskovanje vloge cisteinskih katepsinov ter njihovo modulacijo z namenom izboljšanja zdravljenja raka trebušne slinavke z imunoterapijo.

Rak trebušne slinavke je ena najbolj smrtonosnih bolezni, za katero trenutno ni učinkovitega presejalnega testa ali terapije. Glede na trenutne napovedi bo do leta 2030 postal drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka, pojasnjuje imunologinja dr. Milica Perišić Nanut z oddelka za biotehnologijo IJS in vodja omenjenega projekta.

»Ko se pojavijo simptomi in težave, je ta rak ponavadi že v napredovalem stadiju in ga ni mogoče operirati. Le okoli 20 odstotkov bolnikov lahko operirajo, s temi pacienti oziroma njihovim tkivom mi opravljamo klinično študijo,« pravi raziskovalka in dodaja, da tudi bolniki z začetnimi stadiji raka nimajo najboljše prognoze.