Wally Funk bo končno letela v vesolje

82-letnica se je urila v programu Mercury 13, a Nasa ni dovoljevala poletov žensk. FOTO: Blue Origin/AFP

​Skrivni program

Jeff Bezos je vsekakor potegnil odlično promocijsko potezo, ko je na polet povabil Wally Funk, saj ima pilotka nalezljivo energijo. Funkova bo postala najstarejša oseba v vesolju. FOTO: Blue Origin/AFP

Branson bo letel 11. julija

Sir Richard Branson je napovedal, da bo v vesolje letel 11. julija. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Na to, kar se bo zgodilo predvidoma 20. julija (na obletnico pristanka Apolla 11 na Luni), je 82-letnapripravljena še šestdeset let. V času prvih poletov se je urila za astronavtko, a takrat je bilo vesolje prostor le za moške.»V breztežnostnem prostoru ste štiri minute, nato pridemo nazaj dol, nežno pristanemo na tleh puščave, odpremo loputo, stopite ven, kaj je prvo, kar rečete?,« v promocijskem napovedniku vesoljskega poleta vpraša. »Dragi, to je bila najboljša stvar, ki se mi je zgodila,« navdušeno odgovori Wally Funk in nato najbogatejšemu Zemljanu skoči v objem. »Končno!,« še vzklikne. Zdaj se ji bodo namreč uresničile sanje, v katere je verjela vseskozi: »Vseeno je, kaj si. Če želiš nekaj storiti, to lahko storiš.« Vesolje so ji v njeni mladosti odrekli, ker je bila ženska.»Že od nekdaj letim, imam 19600 ur letenja,« pove nasmejana Wally Funk. Izkušena pilotka je bila v 60. letih prejšnjega stoletja članica skrivnega programa, financiranega iz zasebnega kapitala, Mercury 13, kjer so tudi ženske preskušali za astronavtke. Nasa je takrat vodila program Mercury 7 ali Merkurjevih sedem, v katerem so ZDA dobile svojega prvega človeka v vesolju, to je. Glenn nosi tudi titulo najstarejšega človeka v vesolju, saj je bil na svojem zadnjem poletu z raketoplanom leta 1998 star 77 let. Funkova mu bo ta rekord odvzela.Zdravnik, ki je sodeloval z Nasinimi moškimi kandidati za astronavte, je menil, da bi testiranja enako dobro, če ne celo bolje, opravile tudi ženske. Ženske so manjše in lažje, takrat vesoljske kapsule še zdaleč niso bile tako prostorne, kakršna je denimo Bezosova kapsula za turistične polete. Zdravnik, kot pišejo na portali space.com, je osebno izbral ženske pilotke, mlajše od 40 let. Nikoli jih niso urili skupaj in niso bile povezane z Naso. Do konca leta 1961 je izbral 13 žensk, med njimi 22-letno Funkovo, najmlajšo v skupini, ki so prestale mukotrpne poskuse, nekatere so bile rezultatsko uspešnejše od moških, a še preden bi lahko ženske izpeljale celoten program, so ga ukinili.​Takrat ni šlo za problem financiranja, program je omogočala pionirka med pilotkami. Zdravstvene teste so lahko opravile na zasebni kliniki, zapletlo se je pri simulaciji letov in podobnega urjenja, saj Nasa ni dovolila uporabe vojaških objektov za testiranje žensk. Ko so leta 1962 v kongresu debatirali o ženskah v vesolju, je Glenn močno nasprotoval ideji, posledično so Američani prvo žensko v vesolje –, poslali šele leta 1983. Sovjeti na drugi strani so to storili 20 let prej,je v vesolje poletela 16. junija 1963.Potem, ko je Nasa vendarle spremenila pravila, je Funkova uradno skušala postati Nasina astronavtka, čeprav je bila izkušena pilotka, so jo zavrnili, ker ni imela diplome iz inženirstva. Danes so seveda pravila drugačna, vesoljske agencije dovoljujejo širši nabor, še manj omejitev je pri zasebnih ponudnikih, če ima posameznik le dovolj denarja.Da bo na krstnem poletu kapsule podjetja Blue Origin tudi 82-letnica, je vsekakor odlična promocijska poteza, ki gane. Navdušenje Funkove je nalezljivo. Letela bo skupaj z Bezosom, njegovim bratom Markom in skrivnostnežem, ki je za polet plačal 28 milijonov dolarjev.Prvi mož Amazona je zagotovo upal, da bo v vesolje poletel kot prvi izmed velike trojice bogatašev z lastnimi vesoljskimi podjetji. A kot kaže, bi ga Britanecutegnil prehiteti. Napovedal je, da se bo njegovo vesoljsko letalo do roba vesolja z njim na krovu dvignilo 11. julija. Tako bo uradno predstavil polete, na katere se je prijavilo že okoli 600 ljudi, med njimi veliko zvezdnikov, ki jim ni težko odšteti okoli 250.000 dolarjev za vesoljsko karto.»Trdno verjamem, da vesolje pripada vsem nam. Po 17 letih raziskav, inženirstva in inovacij, je nova komercialna vesoljska industrija pripravljena vesolje odpreti človeštvu in spremeniti svet na bolje. Eno je sanjati, da bi vesolje postalo dostopnejše, drugo je, da neverjetna ekipa ljudi, te sanje dejansko začne uresničevati,« je pojasnil ustanovitelj podjetja Virgin Galactic. Ameriška letalska administracija je podjetju prejšnji teden odobrila licenco za polete.​Tretji bogataš, ki ima tudi daleč najuspešnejše zasebno vesoljsko podjetje SpaceX, za zdaj še ni napovedal datuma, kdaj se bo sam odpravil v vesolje.