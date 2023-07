Webbova mojstrovina ob prvi obletnici delovanja

Vesoljski teleskop James Webb praznuje prvo obletnico začetka delovanja. Že po prvem letu je jasno, da bomo po njegovi zaslugi na vesolje gledali z drugačnimi očmi, da bomo videli dlje IN odkrivali povsem nepričakovane reči.

Prvo obletnico so pri vesoljskih agencijah proslavili tudi z objavo najnovejše Webbove mojstrovine: gre za zvezdno porodnišnico Rho Ophiuchi. Od nas je oblak meglic, v kateri nastajajo nove zvezde, oddaljen okoli 390 svetlobnih let. Na sliki je prikazanih okoli 50 mladih zvezd s podobno maso, kot jo ima Sonce ali nekoliko manj. Temna območja na sliki so gosti oblaki materiala, iz katerega nastajajo zametki zvezde, rdeči curki pa predstavljajo molekularni vodik, ki ga v okolico poženejo novorojene zvezde, zvezda S1 pa je že odpihnila material iz svoje neposredne okolice. Ta zvezda je bistveno masivnejša od Sonca. Pri nekaterih zvezdah so opazili specifične sence, ki kažejo na oblikovanje protoplanetarnih diskov, ki bi se lahko razvili v planetarne sisteme.

Pri Nasi in Esi poudarjajo, da je Webb razkril veliko več, kot so pričakovali: odkril je ene najbolj oddaljenih galaksij in najbolj oddaljeno supermasivno črno luknjo. Postregel je s podatki o atmosferah eksoplanetov, pa kakšna je kemična zmes meglic, v katerih nastajajo zvezde … Že v enem letu so bili podatki temelj za številne znanstvene članke, ki so odgovorili na nekatera vprašanja, hkrati pa so vzniknila nova vprašanja. Poleg tega pa se je Webb ozrl tudi po naši neposredni planetarni soseščini, razkril je neverjetne podrobnosti o ledenih orjakih na robu Osončja.

Pri vesoljskih agencijah poudarjajo, da se Webbova znanstvena kariera šele začenja. Drugo leto opazovanj je že začrtano in kot pravijo, se lahko nadejamo novih nepričakovanih presenečenj.