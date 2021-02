Z novimi molekulami proti superodpornim bakterijam

V nadaljevanju preberite:

Odpornost bakterij in drugih mikrobov na zdravila je velik zdravstveni problem na globalni ravni, saj ogroža sposobnost zdravljenja okužb. Poleg ukrepov za zmanjševanje porabe antibiotikov in za preprečevanje širjenja odpornih bakterij skupine raziskovalcev iščejo nove zdravilne učinkovine. Tako so na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani in Kemijskem inštitutu izumili molekule, ki bi lahko olajšale boj proti superodpornim bakterijam. A pot do novih zdravil je dolga (in draga), bakterije pa so starodavne borke za preživetje.