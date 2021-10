Zakaj pulover iz kašmirja ogroža snežne leoparde

V nadaljevanju preberite:

Snežni leopardi opravljajo vlogo vrhovnih plenilcev v gorskih ekosistemih in so odlično prilagojeni na skrajne visokogorske razmere. Vendar se njihovo število zmanjšuje zaradi izgube habitata, pomanjkanja plena in podnebnih sprememb, razlog je tudi človekovo preganjanje zaradi krzna in plenjenja domačih živali. Po oceni Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) je na svetu le še okoli tri tisoč snežnih leopardov, toda ta ocena je po Kroflovem mnenju zelo verjetno previsoka, saj je bila pridobljena zgolj na podlagi raziskav na nekaj odstotkih območja razširjenosti populacije in s predpostavko, da so razmere podobne tudi drugje, kar po novih raziskavah ne drži vedno. Z Mihom Kroflom smo se pogovarjali o zahtevnih razmerah raziskovanja v visokogorju, sobivanju leopardov in drugih živali in tudi o tem, ali je to veliko mačko, ki ji pravijo tudi gorski duh, videl v živo v naravi.