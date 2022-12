Zaradi težav z raketo preložili izstrelitev japonske lunarne odprave

Pri izstrelitvah raket je vedno možno, da se kaj zaplete. Spacexov falcon 9 bi moral že v začetku tedna proti Luni ponesti japonsko zasebno odpravo Hakuto-R Mission 1 podjetja iSpace, vendar so let dvakrat preložili. Nazadnje na današnji datum, so pa iz podjetja Elona Muska zdaj sporočili, da so težave z raketo nekoliko večje, da bi jih rešili v nekaj urah, in izstrelitev se je preložila za nedoločen čas.

Za katere težave gre, v podjetju niso povedali, bodo pa menda morali 70 metrov visoko plovilo odvleči nazaj v hangar na dodatne preiskave. Kot navajajo na portalu Spaceflight Now, je tudi plavajoča ploščad, na kateri bi pristala prva stopnja rakete, odplula proti pristanišču, kar pomeni, da bo šlo za večdnevno zamudo pri izstrelitvi.

V odpravi Hakuto-R je predviden pristanek na Luni, v večjem japonskem pristajalniku sta tudi dva roverja, in sicer Rašid Združenih arabskih emiratov in še rover japonske vesoljske agencije. Pristajalnik bo, ko se bo izstrelitev končno zgodila, odpotoval na večmesečno pot do Lune, da so tako prihranili pri gorivu oziroma da je bila masa celotne odprave lahko večja. Pristanek je bil predviden za konec marca ali začetek aprila, zdaj se bo vse zamaknilo, vendar bi lahko bil Hakuto-R prvo zasebno plovilo z mehkim pristankom na površju Meseca. Prihodnje leto bodo sicer izstrelili še nekaj drugih zasebnih odprav, tako da bo borba za ta naziv vsekakor zanimiva.

Hakuto-R FOTO: iSpace

Ob japonski odpravi Hakuto-R je na tem falconu 9 mesto dobil tudi 14-kilogramski Nasin satelitek Lunar Flashlight (lunarna svetilka), ki bo ubral svojo pot do Lune, se utiril v orbito in iskal vodni led.

Pri Spacexu so v letošnjem letu uspešno izstrelili 53 falconov 9 in še enega falcon heavyja. To pomeni, da so že presegli svoj letni rekord izstrelitev, ki je bil 31. Do konca leta naj bi izstrelili še 9 raket. Večjih težav ni bilo. Poleg trenutne težave pri odpravi Hakuto-R so 18. novembra sicer zaradi težav z raketo odpovedali tudi izstrelitev starlinkov z izstrelišča Vandenberg v Kaliforniji.