Zelo izvirni misleci imajo lahko tudi izredno škodljive zamisli

Splošna definicija ustvarjalnosti se osredotoča na sposobnost ustvarjati dela in zamisli, ki so izvirni in smiselni oziroma uporabni v okolju, kjer so nastali. S to splošno opredelitvijo se strinjam, čeprav bi nekatere vidike lahko še dodali. Na primer, ali je delo kakovostno in ali ima dolgoročno dobre posledice. Zelo izvirni misleci imajo namreč lahko tudi izredno škodljive zamisli, čemur pravimo temna stran ustvarjalnosti, kar pomeni, da si lahko izmislijo načrt za neki uničujoč dogodek velikih razsežnosti ali kaj podobnega. In zato je pri obravnavi ustvarjalnosti zelo pomemben tudi etični vidik.