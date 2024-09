Znanost, ki vstopa skozi stranska vrata

V nadaljevanju preberite:

Vsako leto se množica mladih udeležuje tekmovanj iz astronomije, obiskujejo astronomski krožek, hodijo na tabore in poletne šole, nekateri prosti čas še dodatno namenijo raziskovalnim nalogam. Naštete dejavnosti upravlja in omogoča zagnana četica učiteljev in astronomov, ki na mlade rade volje prenašajo svoje bogate izkušnje in jih tako ali drugače pripravljajo na njihovo prihodnost – z astronomijo ali brez nje.

Poletna šola je zdaj že tradicionalni zaključek šolskega leta. Dijaki in dijakinje teleskopa uporabljajo vse leto. Nekaterim je cilj posneti lepo fotografijo nebesnega objekta, drugi se prek enostavnega projekta učijo uporabljati teleskop. S pomočjo GoChila je bilo narejenih sedem raziskovalnih nalog v okviru vsakoletnega razpisa Mladi raziskovalci Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Naloge zahtevajo ogromno dela, tudi že zaradi omenjenega pomanjkanja pouka astronomije. A za svoje delo so poplačani, saj dosegajo lepe rezultate na državnih srečanjih; Damjan Dovnik, takrat dijak Srednje šole Slovenska Bistrica, je za odlično nalogo, v kateri je meril razdaljo do supernove tipa Ia, osvojil prvo mesto. Lani smo za popestritev organizirali tudi natečaj GoChile: Zvezdnate ptice južnega neba, v okviru katerega so dijaki uspešno združevali astronomijo in umetnost.