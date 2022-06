Drugačen način razmišljanja. To slišimo prevečkrat. Po pisanju Granta Stoddarda na spletni strani Best Life, se da jesti vse, ne da bi tehtnica pokazala neželeno številko.

Stoddard piše o pravilni prehrani za mnoge najbolj znane revije z moško in žensko tematiko. Zanimalo nas je, kaj meni prav o tej temi.

Vprašajte se o svojih prehranjevalnih navadah in idejah o hrani iz otroštva – videli boste, da je treba o teh vprašanjih dobro premisliti. Zato vam ponujamo 10 načinov, kako jesti vse, kar želite, ne da bi se zredili.

1. Nehajte z dieto – Znanstveno je dokazano, da diete nimajo učinka, ker niso dolgoročno vzdržne in ker se zaradi odvzema hrane, ki jo uživamo, počutimo nesrečne. Če je vaš cilj shujšati, ohraniti želeno težo ali biti bolj zdravi, naredite spremembe, ki vam bodo pomagale jesti vse, kar želite, ne da bi se zredili.

2. Jejte, ko ste lačni – Ali ne bi bilo super, če bi obstajala aplikacija, ki vam pove, kdaj je energija, ki jo vnesete s hrano, približno enaka količini energije, ki jo porabite? No, obstaja in temu se reče lakota! Da lahko jeste, kar hočete, ne da bi se zredili, poslušajte svoje telo in jejte, ko ste lačni, ne ko ste (pre)lačni.

3. Jejte počasneje – Omenjena aplikacija pa ne deluje prav dobro, ko hrano zaužijete prehitro. Še enkrat, če res želite jesti vse, kar želite, ne da bi se zredili, jejte počasneje. Obrok lahko razdelite na dva dela: pojejte prvi del in 20 minut pozneje preverite, ali potrebujete drugi del ali ne.

4. Nehajte jesti, ko ste siti – Ko začnete jesti le, ko ste lačni, in to počasneje, bodite pozorni, kdaj ste siti in kdaj prenehati. Če želite pojesti vse, kar želite, ne da bi se zredili, morate še vedno vedeti, kdaj je dovolj.

5. Pozabite na etikete – nehajte razmišljati črno-belo, ko gre za hrano, in vsekakor prenehajte razmišljati o svojem vedenju kot o dobrem ali slabem. To je pomemben način, da jeste, kar želite, ne da bi se zredili.

6. Iz obroka naredite dogodek – Pomislite na potovanje, na katerega vas bo hrana popeljala, in spoznali boste, da ta obrok ne more biti katastrofalen za telesno težo. Kako? Občutili boste.

7. Ne jejte iz čustvenih razlogov – Hrana nas osrečuje, a zato ne sme biti vir tolažbe. Če jeste več, kot je potrebno, počnite nekaj, kar vas veseli in ne bo problem pojesti vse, kar želite, ne da bi se zredili.

8. Spoštuj svoje telo – Ne razburjaj se, ker imaš tako rad pico. Sprejmite in spoštujte svoje telo, ko spremenite svoj odnos do hrane, pa boste lahko jedli vse, kar želite, vključno s pico, ne da bi se zredili – torej brez obžalovanja.

9. Gibanje za zdravje – Vnos hrane je pri teži vsaj tako pomemben kot vadba. Pomagal vam bo, da jeste vse, kar želite, ne da bi se zredili. Pojdite najprej v telovadnico za zdravje in energijo in videli boste dodatne koristi.

10. Učite se iz hrane, ki jo jeste – Ko boste začeli čutiti pravi okus hrane in kako se vaše telo počuti, ko jeste, boste opazili, da se zaradi nekaterih živil počutite bolje kot pri drugih. Vodite dietni dnevnik in lažje boste spremenili svoje navade, tako da boste lahko jedli vse, kar želite, ne da bi se zredili.

Vas je strokovnjak prepričal?