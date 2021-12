1000 čokolad osebju intenzivnih Covid enot po Sloveniji

V letošnjem epidemiološko izjemno zahtevnem predprazničnem času, so v Žitu stopili nasproti ekipi prostovoljcev COVID-19 Sledilnika, ki so v stiku z osebjem na intenzivnih enotah po Sloveniji.

1000 Gorenjkinih čokolad so tako predali osebju intenzivnih Covid enot po Sloveniji in jim vsaj malo posladkali naporne dneve ob predanem delo z bolniki.

Žitov božični kombi se je tako v začetku decembra ustavil pred UKC Ljubljana in nato z Gorenjkinimi čokoladami pot nadaljeval širom po Sloveniji.

»S to sladko donacijo smo se odločili za obdarovanje tam, kjer so na delovnih mestih izjemno izpostavljeni resnično napornim okoliščinam dela. Prisluhnili smo ekipi prostovoljcev COVID-19 Sledilnika in skupaj z njimi omogočili donacijo čokolad blagovne znamke Gorenjka, za katero verjamemo, da lahko vsaj malenkost posladka zahteven delovni dan osebja, ki dela na intenzivnih enotah v teh dnevih v Sloveniji,« so ob predaji donacije sporočili iz Žita, kjer tudi sicer v okviru svojih družbeno odgovornih aktivnosti v obliki hrane in sladkih priboljškov tradicionalno donirajo socialno šibkim, ljudem in družinam v stiski, prav v predprazničnem času, ki je za mnoge skromen in marsikdaj tudi žalosten.

»Pozornost naj vsaj malo olajša obdobje, ki je pred vami in vsemi nami. Tako, kot ste vi vsi tukaj za nas, vam želimo sporočiti in pokazati, da #nistesami«, so jim ob predaji sladke pozornosti še sporočili osebju intenzivnih covid oddelkov.

S to sladko donacijo so se odločili za obdarovanje tam, kjer so na delovnih mestih izjemno izpostavljeni resnično napornim okoliščinam dela. FOTO: Žito

Podjetju Žito se zahvaljujemo, da so se odzvali na našo prošnjo in podprli akcijo #nistesami s svojimi čokoladami Gorenjka. Zahvala pa gre predvsem vsem zdravnikom in zdravstvenemu osebju, ki nesebično, predano in zavzeto skrbijo za vse bolnike, še posebej pa zdaj na vseh kovidnih oddelkih po Sloveniji«, pa je ob donaciji poudaril Luka Renko, predstavnik Covid sledilnika.