Šest nasvetov za brezskrbno družinsko kolesarjenje

Vendar nekaj zadev moramo vedeti. Kolesarji so del prometa zato se morajo zavedati, da je varnost na prvem mestu pomembnosti potem pa pridejo ostali užitki.

Slovenija je skopa s kolesarskimi stezami vendar zato toliko bolj bogata s privlačnimi in ne toliko prometnimi potmi.

Za vse, ki bi radi s svojo družino prekolesarili kak lep dan ali lep kos dežele, smo izbrali nekaj tipičnih družinskih kolesarskih izletov.

Preden se z družino odpravite na kolesarjenje je potrebno podati nekaj osnovnih nasvetov, da bi se lep dan ne spremenil v pravo družinsko moro

1. Tako otroška kolesa kot tudi starševska, morajo biti tehnično brezhibna. S tem se bomo izognili nepotrebnim težavam na poti. Nasvet: pred prvim izletom naj specializirani serviser koles pregleda in po potrebi popravi vsa vaša kolesa.

2. Guma poči, ko to najmanj pričakujemo. Ne pozabimo na mini orodje, zračno tlačilko, rezervno zračnico in pribor za montažo in demontažo plašča. Ne smemo pozabiti, da ima vsako kolo svojo velikost zračnice! Nasvet: vsak serviser vam bo priporočil, kakšno orodje morate imeti vedno s sabo.

3. Žeja in lakota na kolesu prej presenetita. Nasvet: Eden od staršev naj vzame nahrbtnik ali kolesarsko torbo v katero naj da dodatno pijačo in kaj za pod zob.

4. Čelada je danes obvezna tako za otroke kot starše. Nasvet: Starši, bodite pozorni, kako si otrok povezne čelado. Ni dovolj zgolj imeti jo na glavi. Čelada mora biti na otrokovi glavi nemoteča in varno, ne pretesno in ne preohlapno zapeta.

5. Slovenija že ima kolesarske steze zato najprej te prekolesarite. Nasvet: na kolesarskih stezah, kjer ni avtomobilov, boste pridobili »družinske« izkušnje, ki jih boste lažje potem uporabili za kake druge poti, kjer se avtom ne boste mogli izogniti.

6. Dan pred odhodom dobro preverite vremensko napoved. Nasvet: v poletnem času se vreme hitro spreminja. Tudi močno sonce je lahko zelo moteče.