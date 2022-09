Ali je dobro jesti jabolka po 18. uri?

Prihaja sezona jabolk. Bodimo pripravljeni. Najslajša so odtrgana z jablane. Ampak ...

Jabolka so bogata z vlakninami in vsebujejo naravne kisline, ki izboljšujejo prebavo in delovanje debelega črevesa. Če pa jabolka uživamo zvečer, se lahko kisline iz njih kopičijo v želodcu in povzročajo nekaj nelagodja.

Uživanje jabolk ponoči lahko povzroči tudi prekomerno nastajanje plinov in prebavne težave. To se zgodi, ker se prebava ponoči upočasni in traja veliko dlje, da se katera koli hrana prebavi.

Najboljši čas za uživanje jabolk je zato zjutraj. Na ta način lahko stimulirate črevesje po dolgem spancu.

Če bi vam nekdo ponudil čokolado in jabolko, bi, če bi bili zdravstveno ozaveščeni, verjetno izbrali jabolko, saj ima veliko koristi za zdravje.

Je vir antioksidantov, vitaminov, mineralov, vlaknin in drugih koristnih sestavin.

Zagotovo ne boste zgrešili, če se odločite dan začeti z jabolkom. Ampak večkrat smo slišali, da po 18. uri ni dobro jesti jabolk ali drugega sadja.

Zakaj se je treba jabolkom zvečer izogibati?

Naravne kisline v sadežu vplivajo na izločanje želodčne kisline in povzročajo nelagodje, poročajo na spletni strani eatthis.com. Povzročijo lahko tudi prebavne težave, kar vam bo pokvarilo spanec. Nekateri viri tudi navajajo, da hrana z visoko vsebnostjo sladkorja, vključno s sadjem, povzroča dvig krvnega sladkorja, čeprav za to ni zanesljivih znanstvenih dokazov.

Sadje ali katera koli druga hrana, ki vsebuje ogljikove hidrate, zvišuje raven sladkorja v krvi. Če si privoščite pozneje čez dan, telo ne more stabilizirati krvnega sladkorja pred spanjem, kar vodi tudi do povečanja telesne teže. Vendar tudi v tem primeru ni dovolj dokazov, ki bi potrdili, da se krvni sladkor v popoldanskih urah zaradi nekaterih zaužitih živil dvigne bistveno bolj kot običajno.

Prav tako ni dokazov, da bi sadje, ki ga uživate popoldne, negativno vplivalo na povečanje telesne teže. Seveda govorimo o zmernem uživanju.

Veliko dejavnikov določa, ali bo energija iz hrane pravilno porabljena ali shranjena kot maščoba, a izogibanje sadju po določeni uri ni eden izmed njih. Res je – sadje je dobro kadar koli v dnevu. V zmernih količinah, seveda.

Če torej nimate specifičnih prebavnih težav in ni drugih omejitev, si jabolko verjetno privoščite kadarkoli. Sicer pa, kot veste, če imate zdravstvene težave in dileme, se vedno prej posvetujte s strokovnjakom za prehrano ali zdravnikom.