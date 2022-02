Ali rekreativci tavamo v nevarni megli covida?

Sredi največjega vala okužb z novim virusom, ne glede na to, ali so znaki jasni ali jih ni, je pri nas zelo malo povedanega o tem, kako naj se s tem spopadamo ljubiteljski športniki.

Zanimivo je, da se krepi oglaševanje za športne pripomočke, pa tudi prehrano in vadbe, skoraj nič pa ni zapisanega o tem, kako je z vadbo, ko zbolimo.

O tem smo pri Poletu na spletu in v reviji že pisali, zelo zanimivo in poučno, če govorimo o tem, da nas zanima utrip družbe, je bilo spremljati tudi posmehljive komentarje pod zapisi, ki kažejo, da se tudi del športno rekreativne skupnosti v resnici ne verjame, da bolezen pušča lahko resne posledice.

Dovolj je nekaj vpogleda v resne zapise zdravnikov, ki svarijo pred podcenjevanjem okužbe. Morda je posmehljivost ljudi, ki se ne ukvarjajo s telesno vadbo, razumljiva, saj je le-ta zanje neznan planet, in o življenju na njem ne vedo nič - ljubiteljski športniki, ki nam gibanje predstavlja način življenja, pa bi morali biti vsaj radovedni, kaj se dogaja v teh časih, če že ne kaj več.

Samo povemo, da ne bo kdo kdaj rekel, da nismo. Odločitev za cepljenje ali proti nima nič s tem, kako pomembno je, da vemo, kako lahko virus in okužba vplivata na ljubiteljske športnike, če ga podcenjujemo. O tem, da virus je, smo se, upam, slednjič le vsi prepričali.

Teden dni miru

Strokovnjaki svarijo, da bi ne smeli početi prav nič vsaj teden dni po tistem, ko smo opazili znake, da z našim zdravjem nekaj ni v redu. Nato bi se morali začeti vračati k vadbi zelo počasi, z 10- do 15 minut vadbe na dan, postopoma, dokler ne bi prišli do pol ure vadbe – v obliki počasne hoje.

Kaj pa, če simptomov ni, testi pa kažejo, da smo okuženi? Čeprav ni dokazov, ki bi dokončno pojasnili, da morate ali ne smete vaditi teden dni po okužbi, če nimate simptomov, velja biti pri vadbi zelo pazljiv.

Tudi, če se po pozitivnem testu počutite popolnoma dobro, pozorno spremljajte, kakšno je vaše počutje, če se vseeno ukvarjate z vadbo. Treba je biti pozoren na kakršnokoli obliko slabega počutja, pravijo strokovnjaki..

O tem so pisali tudi Wall Street Journalu, kar daje stvarem posebno težo. Raziskava Forbesa iz leta 2018 je pokazala, da je Wall Street Journal najbolj zaupanja vreden vir novic v ZDA, saj mu zaupa 57,7-odstotkov Američanov ... Časopis koristi vsem, ki iščejo drugačno perspektivo novic (bodisi poslovne bodisi finančne) in urednikovanja, kot jih ponuja kateri koli drugi vrhunski nacionalni časopis. V Wall Street Journalu so zapisali, da pozitiven test na Covid-19 pomeni prekinitev vadbe, tudi če nimate ali imate zelo blage simptome.

Glede na raziskave, ki kažejo, da varianta omikron, ki je trenutno v porastu po vsem svetu, povzroča blažje simptome, se bodo nekateri ljudje morda odločili, da bodo ohranili svoje novoletne zaobljube glede fitnesa, morda bodo v skušnjavi, da bi še naprej hodili v telovadnico.

Toda strokovnjaki za športno medicino pravijo, da bi morali vadbo prekiniti, tudi če ste asimptomatski. Ameriški kolidž za športno medicino, na primer, predlaga, da bi morali bolniki z blagimi znaki okužbe počivati ​​vsaj 10 dni po diagnozi Covida-19. Če je stanje asimptomatsko, mora počitek trajati sedem dni.

Tudi potem, ko ste okrevali, je zadržanost in postopnost ključnega pomena, ko nadaljujete vadbo. Če se takoj vrnete k intenzivni vadbi, lahko podaljšate čas, potreben za povrnitev telesne pripravljenosti, ali še huje, lahko se poškodujete ali obnovite stare poškodbe.

Tipično splošno pravilo, ko se po bolezni vračate k športu, je, da se izogibajte vadbi, če so simptomi pod vratom, recimo, da imate težave v prsnem košu ali težave z želodcem, in da se v takem primeru izogibate vadbi. Če so težave nad vratom, na primer izcedek iz nosu ali rahel glavobol, je dobro, da počasi nadaljujete z vadbo, toda začnite počasi, z nizko intenzivnimi dejavnostmi, kot je sprehod in ne tek, pravi. Ljudje, ki imajo blage simptome Covida-19, naj sledijo istim smernicam po priporočenem času počitka.

Pravilna pogost treningov za nadaljevanje vadbe se razlikuje glede na vašo starost, predhodno zdravstveno in telesno pripravljenost in izkušnje s Covid-19. Tisti, ki so mladi, aktivni in imajo zelo blage ali so brez simptomov, se lahko postopoma vrnejo k svoji rutini in se v nekaj tednih vrnejo k starim obremenitvam.

Tisti, ki so bili v bolnici ali imajo zdravstvene težave, kot sta sladkorna bolezen ali visok krvni tlak, bi morali sodelovati s svojim zdravnikom in morda s specialisti, kot je kardiolog, da bi skupaj s strokovnjaki načrtovali ustrezno vrnitev k vadbi.

Največ, seveda, vedno storimo sami

Zakaj smo povzeli prav Wall Street Journal? Ker je pomemben in verodostojen medij, z dostopom do najnovejših znanj, tudi nekaterih znanj, ki pri nas v zadnjem letu niso bila dovolj predstavljena.

In smo spet pri samo testiranju - morda bi bilo idelano, če bi rekreativci svoje zdravje sami preverjali vsak drugi ali tretji dan. Vsaj zdaj, ko smo na vrhu težav.