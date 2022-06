Ali se slovenska kolesarska industrija združuje?

Podjetja so prepoznala prednosti skupnih nastopov na svetovnih sejmih in se pogovarjala o možnostih sodelovanja pri razvoju novih izdelkov.

Srečanje je gostilo podjetje Kolektor iz Idrije, ki je nedavno vstopilo na kolesarko tržišče z inovativno pršilko za čiščenje koles.

Po srečanju so si udeleženci ogledali še prostore strojegradnje ter orodjarne gostitelja, za tem pa so se udeležili še prihoda kolesarjev prve etape kolesarke dirke po Sloveniji, ki je kot naročeno potekala ravno čez dvorišče podjetja Kolektor.

Izjave nekaterih udeležencev srečanja:

Jure Berk: Berk je blagovna znamka podjetja Berk-Vehovar Kompoziti, kjer smo specializirani za izdelavo lahkih komponent iz ogljikovih vlaken. Izredno smo hvaležni in veseli za povabilo, na katerega smo se z veseljem odzvali. Upam, da se v prihodnje se večkrat srečamo, bodisi za izmenjavo kontaktov ali pa skupinskega udejstvovanja na sejmih.

Ivan Selar: Comtron je družinsko podjetje s 33-letnimi izkušnjami na področju IKT. Pred 5-leti se je lotil razvoja in proizvodnje LiteOn Baterij in električnih koles ( seveda zaradi hobija). Zelo smo veseli, da se je pozivu družbe Cult odzvalo toliko navdušencev kolesarstva. Na ta način bomo razvijali ekosistem in bo razvoj in proizvodnja delov za električna kolesa in potem sam produkt električno kolo, lažje in hitreje spraviti od ideje do trga, saj si bomo delo razvoja in proizvodnje razdelili znotraj grozda, in na ta način predstavljali večjo moč na Evropskem in svetovnem trgu. Letos bo Comtron s svojo lastno blagovno znamko ECONO battery&bike predstavljal na sejmu Eurobike v Frankfurtu ( največji tovrstni sejem v Evropi) svoje ECONO pametne baterije in svoja ECONO električna kolesa.

Uroš Gnezda: Že več kot 20 let izdelujemo kolesa (Cult, Krpan, eCult) in sprva je Narejeno v Sloveniji imelo negativno konotacijo, kar pa se v zadnjih letih hitro obrača. Prav tako je bilo pred leti skoraj nemogoče sodelovati med podjetji znotraj iste branže in tudi ta pogled se je v zadnjem času znatno spremenil. Vesel sem, da smo se zbrali v takem številu in to od majhnih do velikih podjetij, ki so vsa prepoznala prednosti sodelovanja ter skupnega nastopa na svetovnem tržišču. Vesel sem tudi, da se je to srečanje odvilo prav v kolesarski Idriji, ki je tudi rojstni kraj znamke CULT.

Andraž Štefanič: Izredno sem navdušen, da smo se zbrali v tako velikem številu, saj menim da sta povezovanje in sodelovanje ključ do uspeha. Pred časom smo Domelovi kolesarski entuziasti s povezovanjem le treh slovenskih podjetij naredili nov korak pri e-mobilnosti. Rezultat je slovensko e-kolo eCult Octane 112. Tokrat se nas je zbralo 11. Verjamem, da lahko premagamo prav vse izzive in pripeljemo slovensko kolesarsko industrijo v sam svetovni vrh.

Andraž Fužir: V e-kolesarsko panogo smo pred 5-leti vstopili skupaj z avstrijskim partnerjem. Ker partnerstev v Sloveniji nismo imeli, smo bili primorani spremljati e-kolesarski trg v DACH državah. Zadnja leta se trudimo dobre prakse prenesti v Slovenijo, kar ni vedno najlažje tudi z naslova zakonodaje. V Sloveniji želimo implementirati produkt e-kolesa v podjetjih, ki smo ga razvili in v Nemčiji predstavlja preko 30 odstotkov prodanih e-koles letno. Upoštevajoč podjetja, ki smo se zbrali verjamem, da lahko združimo produkte, ki jih ponujamo in mobiliziramo zaposlene v podjetjih z e-kolesi.

Klemen Petrič, Primož Kokalj: Kolektor Mobility izdeluje produkte za avtomobilsko industrijo za katere z vidika tehničnega in prodajnega marketinga skrbijo naši kupci. Na področju plasiranja produktov končnim potrošnikom smo novinci. Kako je pomembno vzajemno sodelovanje pri razvoju produkta s končnim trgom oziroma uporabniki, smo izkusili pri izdelavi inovativne baterijske pršilke Liquishot s katero vstopamo do končnih predvsem profesionalnih uporabnikov tudi v segmentu kolesarstva.

Produkt je v celoti plod slovenskega znanja tako z vidika razvoja, kot tudi same produkcije. Verjamemo, da bo povezovanje slovenskih podjetji, ki delujejo na temu področju obrodilo sadove, tako na so razvoju naprednih tehničnih rešitev z višjo dodano vrednostjo, kot tudi v poslovnem okolju saj lahko z vzajemnim sodelovanjem optimiziramo tako nabavno verigo kot tudi marketinško-prodajne aktivnosti in priložnosti.

Simona Krapež: Sinter je slovensko družinsko podjetje z več kot 50 letnimi izkušnjami na področju tehnologije trenja. Naša ponudba kolesarskih zavornih oblog zajema različne frikcijske materiale, ki zagotavljajo visoko zmogljivost, optimalno obrabo, kratek čas utekanja in tiho delovanje ob zaviranju.

V podjetju zelo podpiramo tovrstna združevanja. V čast nam je, da smo del zgodbe ustanovitve kolesarskega grozda. V Sloveniji smo vajeni uspešnih zgodb in verjamemo, da imamo skupaj, v kolesarskem svetu, izjemen potencial.

Urban Napotnik: V Turni zelo podpiramo sodelovanje slovenskih podjetij s področja kolesarstva. S sodelovanjem bomo lahko ustvarili še več na svetovnem trgu prepoznavnih izdelkov. Tudi mi si želimo, da bo v našega tradicionalnega Rog Ponya in ostala kolesa vgrajenega še več slovenskega znanja in komponent ter da bomo z našim znanjem in delom lahko sodelovali tudi pri drugih slovenskih projektih.

Sporočilo Unior d.d: V Uniorju smo se s kolesarskim orodjem prvič srečali v 80. letih prejšnjega stoletja, pod lastno znamko pa kolesarsko orodje tržimo dobrih 10 let. V tem času je Unior postal uveljavljena znamka v kolesarski industriji, naše kolesarsko orodje se prodaja na več kot 90-trgih po vsem svetu, obenem smo tudi uradni opremljevalci številnih profesionalnih kolesarskih ekip, med drugim tudi ekipe Jumbo Visma Primoža Rogliča. Izredno smo ponosni, da se naši izdelki ponašajo z oznako Made in Slovenia, ter so v celoti od ideje do končnega produkta narejeni v Sloveniji. V zadnjih letih se nam v kolesarski industriji pridružuje vse več slovenskih podjetji s svojimi lastnimi izdelki. Veselimo se medsebojnega povezovanja in sodelovanja z njimi, verjamem da bo koristno za vse vpletene in bomo zato lahko še bolj konkurenčni na trgu.

Pobudnik srečanja Uroš Gnezda iz Culta je še posebej poudaril, da vabijo še druga zainteresirana podjetja, da se jim pridružijo.