AMZS začenja akcijo zbiranja rabljenih koles

Avto-moto zveza Slovenije v sodelovanju s svojimi avto-moto društvi in klubi začenja akcijo zbiranja rabljenih koles, ki jih bo Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje podarila otrokom iz socialno ogroženih družin. V zadnjih dneh je AMZS že predala prvih deset koles, ki bodo razveselila otroke v Ljubljani in njeni okolici. S podporo projekta Varno na kolesu, ki izobražuje šolarje, ki se pripravljajo na kolesarski izpit, bodo ponosni novi lastniki koles dobili tudi zaščitne kolesarske čelade.

Kolo je eno prvih prevoznih sredstev, s katerim otroci samostojno vstopijo v svet mobilnosti, hkrati pa jim omogoča športno aktiven način preživljanja prostega časa in druženje. Žal vsi otroci zaradi najrazličnejših okoliščin nimajo svojega kolesa. Po izkušnjah Zveze prijateljev mladine Moste - Polje se predvsem v času, ko učenci v šoli opravljajo kolesarske izpite, poveča povpraševanje po (rabljenih) kolesih. »Pri donacijah koles smo se doslej soočali s težavami, da marsikatero kolo, ki bi ga na ta način lahko dobili, ni bilo tehnično brezhibno,« je izkušnje s terena predstavila Tanja Petek, sekretarka ZPM Ljubljana Moste - Polje.

Ali ste vedeli ...

AMZS zagotavlja tudi pomoč na cesti za kolesarje. Ob klicu na 1987 vam bodo mehaniki AMZS pomagali zamenjati zračnico ali pa vas in vaše kolo odpeljali do izbranega servisa, domov ali na izbran naslov v Sloveniji.

Da bi otroci dobili primerno ohranjena in z vidika varne vožnje ustrezna kolesa, je AMZS zasnoval projekt zbiranja rabljenih koles Kolesa za vse! Kdor ima doma kolo, otroško ali za odrasle, ki ga ne uporablja, je pa še v takšnem tehničnem stanju, da ga je mogoče z minimalnim vložkom popraviti, ga lahko pripelje na najbližje avto-moto društvo oziroma klub ali na sedež Avto-moto zveze Slovenije v Ljubljani (seznam sodelujočih društev in termini prevzemov so objavljeni v tabeli). AMZS bo s pomočjo sodelujočih kolesarskih servisov poskrbel, da bodo serviserji kolesa pregledali in popravili, nato pa jih bo predal ZPM Ljubljana Moste - Polje, ki bo bedela nad tem, da bodo kolesa prišla v prave roke.

Za popravilo in servis koles je poskrbel Kolesarski center Grašca. FOTO: AMZS

»Ena najpomembnejših storitev AMZS je pomoč na cesti avtomobilistom, motoristom in tudi kolesarjem, ki se znajdejo v težavah. S projektom Kolesa za vse! pa si želimo, da bi naše poslanstvo pomagati še nadgradili in mobilnost na kolesu omogočili vsem tistim, ki bi sicer bili zanjo prikrajšani. Namen projekta je tudi ozaveščanje, da je za varno kolesarjenje primerno le tehnično brezhibno kolo, za kar poskrbimo v AMZS v sodelovanju s kolesarskimi servisi. Kolesarji pa morajo uporabljati zaščitno kolesarsko čelado, saj ima ta pri morebitnem padcu pomembno vlogo zaščito glave pred usodnimi poškodbami. Nenazadnje pa ima zbiranje rabljenih koles tudi pomembno okoljsko sporočilo: popravilo in ponovna uporaba kolesa sta za okolje bistveno bolj prijazna kot izdelava in nakup novega«. Je izpostavil vodja področja AMZS članstvo Davorin Smodiš.

Sekretarka ZPM Ljubljana Moste - Polje Tanja Petek pa je poudarila: »Z AMZS dobro sodelujemo že nekaj let in veseli smo, da smo tudi s tem projektom začeli pisati lepo zgodbo. Za družine, ki bodo kolesa prejele, bo to odlična spodbuda za večjo telesno aktivnost.«