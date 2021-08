Šotori - apartmaji pod platneno streho

Šotorjenje v času Čehov

Dober šotor se kupuje za dlje časa. FOTO: Shutterstock

Kampiranje zdaj

Šotorjenje je vse po malem

Večji modeli imajo še eno ali dve spalnici več, kar je še bolje za vse, ne samo za otroke. FOTO: Jens Ottoson/Shutterstock

Osnovni nasveti ob nakupu šotora

Šotorjenje ob Soči. FOTO: Igor Modic

Pomembnost oblike šotora

Drugačna idila. FOTO: Shutterstock

Nekateri šotori so tako poceni, so zato tudi slabi?

Kamp Ježica. FOTO: Voranc Vogel

Če greste trije v šotor, ne kupujte šotora za tri osebe

Razlike v kakovosti so velike, vse je odvisno od tega, za koliko časa kupujemo šotor in koliko smo pripravljeni tvegati z vremenom. FOTO: Igor Modic

Neobičajni časi za turizem, ki postaja precej drugačen, kot smo ga poznali doslej, odpirajo nove možnosti. Je letos čas za nekaj novega ali za obuditev nečesa starega, nečesa kar smo včasih počeli in je prišel pravi čas, da to ponovimo?Kampiranje je v naših koncih Evrope svoj največji razcvet doživelo v osemdesetih letih, potem so obnovili hotele, ki so jih zgradili med hotelskim bumom v sedemdesetih, potem so v modo prišle apartmajske rešitve, bungalovi in lastni vikendi in zdaj je čas za vrnitev h koreninam, pod platneno, gumirano, plastično streho.Nostalgija te prej ali slej dohiti, najprej pride z Abrahamom, če te zgreši, te čez nekaj let, prav gotovo pa na izhodu iz šestega in pri vstopu v sedmo desetletje, dohiti. Vse počitnice do lastne osamosvojitve sem starševske dopuste preživel pod šotorom ali v kamp prikolici. Se spomnite izraza brako prikolica, no, te so šle tudi mojemu očetu na živce. Pravil je, da je so češka varianta stiskanja na morju.No, potem sem ravno v brako prikolici dočakal svoj najlepši trenutek, a je pisanje o tem bolj za v ljubezenski roman.Kampiranje je bilo nekdaj bolj pristno, bolj divje, danes so kampi bolj urejeni, bolj na parcele razdeljeni, manj gosto naseljeni. In še več jih je. Družinsko smo kampirali v glavnem po Kvarnerju in hrvaški Istri. Najhuje je bilo v Baški, edini kamp na svetu v katerem ni bilo niti kvadratnega metra sence. Da, tam je bilo še očetu vroče, mati pa je morala, tako kot doma, vsak dan poskrbeti, da smo jedli kuhano hrano, ne suho, bog ne daj.No, enkrat smo bili v prikolici v Punatu. Mamina firma je svojim delavcem ponujala štiri prikolice, ena je bila postavljena na najbolj sončni parceli, zato smo jo z očetom morali ročno prestaviti v senco. Nekaj časa je bila mama črna ovca v firmi, ampak smo preživeli krasnih devet dni na morju.Spominov je malo morje, vsi pa so povezani z neznosno vročino, krpanjem blazin, menjavo plina, gorilniki so bili slabi, takrat še ni bilo vžigalnikov z dolgo cevjo, samo običajni, in pa vžigalice. Kako so pekli prsti, najprej si jih opekel s plinskim ognjem, potem jih je še sonce.Nekaj pa je bilo zelo pomembno; turisti iz Češkoslovaške so bili znani po tem, da so bili najbolj opremljeni za kampiranje. Ker pa vse te opreme skupaj s kupljenimi spominki v Jugoslaviji niso mogli strpati nazaj v škodo, so svojo kamp opremo poceni prodajali. Tako smo se mi vračali v Kranj močno kempersko okrepljeni.Vendar nečesa od Čehov nismo nikoli kupili; stole, mizice, gorilnike in blazine pač, naš šotor pa je bil eden in edini, najboljši na svetu: Induplati Jarše. Oče je bil nanj tako ponosen, da še sedaj čepi na polici v garaži, čeprav je on že juhuhu let v večnem kampu tam zgoraj. Zelen, temno zelen in svetlo zelen z baldahinom, predprostorom, dvema spalnicama, shrambo. Da, ta šotor je bil njegov življenjski nakup, trdnjava, je ni bilo nevihte, da bi ogrozila kaj šele uničila naše bivanje v njem.Epidemija koronavirusa je mogoče za kaj tudi dobra. Na primer za to, da smo dobili turistične bone, mogoče tudi za to, da odkrijemo zakaj je naša dežela lepša od lepe njihove. No, takega morja kot ga imajo Dalmatinci, naši Primorci nikoli ne bodo imeli, o kampih pa bi se lahko pogovarjali. Zakaj ne bi dopustovali v šotoru? Mogoče v prikolici ali avtodomu? O glampiranju pa drugič, vendar že zdaj razmišljajte tudi o tej zadnji počitniški modni muhi. Tokrat pišemo o šotorih.Šotorjenje je verjetno najbolj prvinski način počitnikovanja, najbolj zdrav način in seveda najbolj razburljiv. Šotorišče je lahko najboljši prostor tega poletja. Samo pravi kamp morate izbrati in seveda: pravi šotor.Dober šotor se kupuje za dlje časa. Tako nekako si mislimo pred nakupom in v ogromno primerih je prav od kakovosti šotora odvisno, ali bo naša družina še kdaj kampirala ali pa bo to naš zadnji nomadski dopust in še ta močno skrajšan, ker nas je odplaknila že prva poletna plohica, na primer.Ko boste stopili pred prodajalca in ga prosili za nasvet, vas bo prav gotovo najprej zasul z vprašanji: koliko oseb bo bivalo v šotoru, greste na morje ali kam drugam, za koliko časa ga kupujete in kako dolg bo vaš dopust, koliko časa ga boste uporabljali, desetdnevni dopust poleti ali manj ali več, celo za lokacijo vašega dopusta se bo zanimal, ker bo na podlagi temperatur, vremena in tudi podlage lažje svetoval.In potem pride mogoče žaljivka z vprašanji, kako spretni ste z rokami in ali ste tehnični tip. Če niste, je mogoče za vas pravi samo postavljivi šotor in ga boste brez težav sestavili sami.Potem pridejo na vrsto vprašanja o iskanem modelu – ali naj bo to tunelski, iglu šotor ali pop-up. Seveda so v zadnjem času najbolj prodajani modeli, ki omogočajo hitro in nezahtevno postavitev. Da, obstajajo tudi taki, ki se res sami postavijo in od vas zahtevajo minimalen trud. Samo pravo mesto morate najti.Najbolj smiselno je brez dvoma kupiti šotor, ki bo zdržal deževje, tudi neurje, nevihte, kajti vemo, kako nepredvidljivo je vreme zadnjih nekaj sezon. Šotor mora biti stabilen, da nas dež ne bo skrbel, kajti o tem res nočemo razmišljati na dopustu.Šotori, ki so pripravljeni tudi za obrambo proti dežju, imajo integrirano dno, ki prav pride tudi v boju proti mrčesom in drugimi nepovabljenimi bitji. Z integriranim dnom je ustvarjen zaprt prostor. Še ena izmed glavnih zadev, na katero morate biti pozorni, so varjeni šivi. Ne oklevajte, kupite takšnega, ki ima dobro zavarjene šive.Udobje v šotoru je dobro jemati z rezervo. Verjetno ne spadate med tiste, ki s seboj prinesejo premično klimatsko napravo ... Ne, to ni tipična lastnost šotoristov. Vendar bo na poletnem dopustu res vroče, če boste imeli posebno srečo, da boste šotorili na primer med vročinskim valom, ki se bo ravno v tistem času pomikal nad vašim kampom, denimo nekje ob Kolpi.Če govorimo o stopnjevanju vročine o kemping gramatiki, se le-ta v šotoru samo še stopnjuje.Zato izberite šotor z veliko okni, ki naj bodo v vseh prostorih in naj bodo čim večja. Okna omogočajo prezračevanje, ki pa je ključno za dobro počutje v šotoru. Idealno je, če je na oknih mreža za prezračevanje. Komarniki so obvezni.Okna pa morajo biti odprta tudi zato, da omogočite kroženje zraka. Idealno je, da če jih odprete na obeh straneh, potem ima zrak prosto pot skozi ves šotor.Najbolj znani so iglu šotori, že njihovo ime opisuje njegovo obliko. So tudi najbolj praktični, ker zavzamejo minimalno prostora, nimajo pa stalne višine in so namenjeni samo za spanje, torej niso ravno družinski, razen če si omislite tiste največje, že kar ogromne. Iglu šotor je za tričlansko družino super, za večjo pa zagotovo ne. Igluje najraje uporabljajo parčki ali tisti, ki sami šotorijo in jim avto služi kot shramba za hrano in kramo, šotor pa je spalnica. Vse, kar imate zraven, stoli, miza in ostale potrebščine, morate spravljati - v avto ali pa bo vse mokro. V najboljšem primeru zaradi jutranje rose.Drugi najbolj iskani šotori so tunelski. Ti so tisti pravi družinski, ki so tudi za otroke najbolj zanimivi. Ti imajo dve veliki spalnici in vmes shrambo, ki je lahko tudi kuhinja. Največkrat je povsod stalna višina, razen v kotičkih spalnic, imajo tudi velik dnevni prostor, ki je seveda pokrit.Večji modeli imajo še eno ali dve spalnici več, kar je še bolje za vse, ne samo za otroke. Tunelski šotori imajo velika vrata s komarniki, da so ta lahko stalno odprta. Nekateri modeli imajo vrata celo na vsaki strani šotora in je zato zračnost še večja in boljša. Premorejo tudi nadstrešek, pod katerimi imate stole in mizo, zunanjo kuhinjo, služi pa vam tudi kot odlična senca ali zavetje pred dežjem in vetrom.Poleg vsakega šotora so tudi aluminijaste palice in klini, s katerimi ga pričvrstite, da sploh stoji. Oboje mora biti kakovostno, saj je to druga najboljša obramba pred slabim vremenom. Kline je možno dokupiti posamično, v specializiranih prodajalnah pa vam bodo tudi svetovali, katere kline kupiti, glede na teren in vremenske značilnosti kraja, kjer nameravate kampirati, bolje je imeti kak klin več kot manj. Bolje je tudi, da je kovan, da bo šel globoko v slab teren in bo dobro držal. Rabite tudi kladivo za zabija nje - gumijasto naj bo, da vas ne bodo v kempu klicali gospod Kovač.Cene so res različne, nekateri so presenetljivo poceni, tisti najboljši pa niti ne pregrešno dragi, nesramno drago je včasih kampiranje južno od nas, oprema pa ne. To slišimo večkrat od tistih, ki šele nameravajo v kamp.Razlike v kakovosti so velike, vse je odvisno od tega, za koliko časa kupujemo šotor in koliko smo pripravljeni tvegati z vremenom. Največja razlika je med platni, iz katerih je narejen šotor, in potem še iz same tehnologije sestavljanja, izvedbe.Obstaja več vrst platen, ta so lahko lažja ali težja in bolj ali manj vzdržljiva. Nekatera so vodo odbojna in nekatera vodoodporna. Vodoodporna vode ne prepuščajo, tudi med močnim deževjem ne. Pri vodo odbojnem materialu pa je treba vedeti, da dolgotrajnega dežja ne bo zdržal. Ni dosti bolj zoprnih doživetij na dopustu, kot da nate kaplja, zunaj pa dežuje in veš, da bo deževalo še ure in ure.Prodajalec vam bo omenjal tudi vodni stolpec, ki izraža nepremočljiv premaz, ki se uporablja za izdelavo šotorov iz najlona ali poliestra. Primer: 1000 milimetrov vodnega stolpca pomeni, da 1000 milimetrov vodnega tlaka ne sme prodreti skozi tkanino, ko jo obremenimo na enem kvadratnem centimetru. Višina vodnega stolpca naj ne bo nižja od 1000 milimetrov. Vsako leto je več poletnih močnih neviht, zato bodimo pripravljeni!Mogoče se bere nelogično, ampak to vam bo potrdil vsak izkušen šotorist. Torej če kampirate trije, kupite raje šotor za štiri ali celo pet oseb. Na dopustu mora biti bivanje udobno, pa še na vso prtljago pomislite, vsega tudi ne morete imeti v avtu, kajti v večini kampov avta sploh ne smete imeti zraven, ampak nekje na parkirišču. Če je šotor za štiri osebe, trije udobno spijo.Pri kampiranju izkušnje štejejo, zato se pred nakupom posvetujte s tistimi, ki spadajo med izkušene, ki so zamenjali že nekaj šotorov, znali vam bodo odgovoriti na vsa vaša vprašanja.No, nekaj je jasno. Prihodnost turizma se trenutno zdi bolj pod po šotorskim platnom kot v velikanskih hotelih. Itak se pa teh dveh stvari sploh ne da primerjati. Spanje na svežem zraku, ali pa nežna kratkotrajna ploha v kakovostnem šotoru.Vsak oddih pod šotorom je vedno tudi manjša avantura - in če to ni dobro, kaj potem sploh dobro lahko je?