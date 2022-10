Bodite elegantni z Answear.si - nekaj nasvetov, kakšen moški plašč izbrati

Ta osnovni kos moškega oblačila je tradicionalno izdelan iz volne, lahko pa je narejen iz bolj sodobnih materialov, kot so mešanica volne, bombaža in umetnih vlaken. Čeprav je bil zasnovan za nošenje čez obleko, ga je mogoče kombinirati tudi z bolj vsakdanjim, športnim ali ležernim videzom. Moški plašč je dolgoročna naložba, s katero izražate svoj modni in življenjski slog. Morda je tudi za to izbira težja, a trud se vam bo izplačal, saj se boste v enem najbolj univerzalnih moških oblačil počutili udobno in bolj samozavestno.

Katere barve, materiale in vrsto zapiranja izbrati?

Tradicionalne moške plašče dopolnjuje še trenčkot, lažji prehodni plašč, ki je primeren za vse letne čase. Mornarski plašč na dvojno zapenjanje je idealen namesto zimske jakne, plašč z zatičnimi gumbi, tako imenovani »duffe«, pa ima tudi kapuco. Kakovostni volneni plašči so izdelani iz naravnih materialov, kot sta volna ali kašmir. Volneni plašč je dobra izbira med kakovostjo in ceno, poleg tega je obstojen in vzdržljiv, celo delno vodoodporen in nekoliko težji, kar preprečuje mečkanje. Pri izbiri barv je dobro vedeti, da svetlejši barvni odtenki laskajo vaši postavi, temnejši pa so primerni za bolj formalne ali večerne priložnosti. Ob tem še namig, bolje kot pisane barve je izbrati odtenke, kot so bež, svetlo siva, temno modra in črna barva, ki se najbolje podajo vašim preostalim kosom garderobe. Praviloma se moški plašči zapirajo enojno, a so priljubljeni tudi plašči z dvojnim zapiranjem. Z njimi boste v družbi izstopali, ob mrzlih zimskih jutrih in večerih pa vas bo dvojni sloj še dodatno ogrel.

Za kakšno velikost in dolžino se odločiti?

Izbira dolžine plašča je odvisna od vašega življenjskega sloga in priložnosti, za katero ga nameravate obleči. Najbolj običajna dolžina plašča sega do polovice stegen, avanturisti in moški, ki so radi videti športno, posegajo po krajših plaščih. Če hitite na sestanek ali poslovno srečanje in boste plašč kombinirali z obleko, pa je prava izbira daljši plašč. Sicer običajno plašči segajo čez kolena, moški z nižjimi postavami pa radi posegajo po plaščih do kolen ali še nekoliko krajšimi, saj so tako videti nekoliko višji. Tudi krajši plašči sledijo modnim trendom, poleg tega jih je lažje kombinirati s puloverji za vsakdan ter trendovsko in športno obutvijo. Odločitev o tem, ali izbrati plašč s kapuco, je prepuščena moškim, ki vedo, za kaj bi jo potrebovali. Mogoče pa je kupiti tudi plašče s snemljivo kapuco in jo uporabiti, ko si to zaželimo. Glede velikosti je najboljši tisti plašč, ki se vam najbolj prilega, ob čemer je pomembno tudi, ali ga nameravate nositi čez več oblačil. Kljub temu naj rokavi ne bodo predolgi, dovolj bo, če segajo prek gumbov moške srajce.

FOTO: Envato

Prešiti moški plašč za vse priložnosti

Prešiti plašči, znani tudi kot podloženi plašči, so plašči z dodatno plastjo znotraj plašča. Tako se vam ni treba odločati med elegantnim ali uporabnim plaščem, oboje bo združeno v enem vrhnjem oblačilu. Če še vedno oklevate, ali je prešiti plašč prava izbira za vas, naj naštejemo nekaj njegovih značilnosti. Odličen je za nižje temperature, saj poskrbi za toploto in udobno nošenje. Daje videz in občutek bolj formalnega poslovno-elegantnega videza. Gladka podloga pa omogoča, da plašč zlahka zdrsne čez druga oblačila. Da bo odločitev lažja, vam je v spletni trgovini answear.si na voljo pestra paleta različnih modelov in dolžin moških plaščev.

Naročnik oglasne vsebine je Envato