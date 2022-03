Bolečine v nogah in v stopalu se razlikujejo glede na vrsto in resnost in so običajno odvisne od življenjskega sloga osebe in z njim povezanih zdravstvenih težav.

Poleg patologije nog lahko bolečine v nogah povzročajo tudi stanje, ki prizadene spodnji del hrbta, kolka ali medenico. Vrsta bolečine se lahko razlikuje glede na vzrok, pravijo strokovnjaki. Tokrat je to ameriška zdravnica ameriška dr. Adaku Nwachuku, strokovnjakinja za fizikalno medicino in zdravljenje bolečin, kot je zapisala na Spine Health.

Morda velja dopisati, da se filozofija dr. Adaku Nwachuku osredotoča na oskrbo, usmerjeno na pacienta, z nekirurškimi ukrepi in opremljanje posameznikov z orodji za spodbujanje splošnega dobrega počutja. Nekaj pojasnil pa smo našli tudi v drugi pojasnitveni literaturi.

Naj dodamo, da na svetovnem spletu in v strokovni literaturi lahko velimo preberemo o vzrokih za bolečine v nogah in stopalih, vendar pa je Poletov nasvet samo eden: če vas boli, pojdite po odgovor k strokovnjaku z izkušnjami, zdravniku, fizioterapevtu, kineziologu, ne zdravite se sami! Ko bolečina postane kronična, se jo boste težko znebili.

Vzroki, ki prihajajo iz hrbtenice

Težave v spodnji hrbtenici lahko prizadenejo korenine hrbtenjačnih živcev, zaradi česar se bolečina lahko širi v nogo in stopalo. Pogosti vzroki za bolečine v nogah in stopalih, ki izvirajo iz hrbtenice, so:

Hernija diskov: izboklina ali uhajanje iz notranje vsebine medvretenčnega diska.

Spinalna stenoza, zoženje hrbteničnega kanala: zoženje majhnih koščenih odprtin za hrbtenjačne živce.

Degeneracija: artritične ali s starostjo povezane spremembe diska, vretenčne kosti ali vretenčnega faceta. Sklepe hrbtenice imenujemo tudi fasetni sklep.

Spondilolisteza: drsenje vretenc naprej naprej, nazaj ali v stran po naslednjem spodnjem vretencu.

Tudi stiskanje hrbtenjače v vratu ali kavda ekvina v spodnjem delu hrbta lahko povzroči tudi bolečino v nogah. Sindrom kavda ekvina pomeni, da izpostavljena živčna vlakna, ki so na dnu hrbtenjače, postanejo razdražena. Vzrok za to je ker izpostavljeni živci pridejo z nečem v stik.

Vzroki so lahko tudi v krvnih žilah

Arterije in vene v nogah se lahko vnamejo ali zamašijo, kar povzroča bolečine v nogah in stopalih. Med pogoste vzroke za to spadajo:

Bolezen perifernih arterij: zmanjšana cirkulacija, ki nastane zaradi zamašenih arterij.

Tromboza globokih žil: krvni strdek v globokih venah noge povzroči zmanjšan ali spremenjen pretok krvi.

Površinski tromboflebitis: krvni strdki v površinskih venah noge povzročajo krčne žile ali pajkove vene pod površino kože.

Krvne žile lahko tudi počijo in povzročijo krvavitve v tkivnih prostorih noge, kar povzroči akutno bolečino in oteklino.

Vzroki za bolečine v nogah in kolkih

Bolečine iz sklepov ali mišic medenice in kolka se lahko prenesejo ​​v noge. Med pogoste vzroke za to spadajo:

Piriformisov sindrom: spazem (nehoteno, navadno boleče delovanje mišic, pri katerem se spremeni zlasti njihova napetost, krč) mišice piriformis v medenici, ki ovira išiasni živec. Eden večjih problemov, ki se pojavlja ob piriformisovem sindromu je, da ne moremo natančno postaviti diagnoze.

Disfunkcija sakroiliakalnega sklepa: nenormalno gibanje ali nepravilnost sakroiliakalnega sklepa. Ta sklep sestavljata leva in desna črevnica in križnica. Navadno je bolečina v spodnjem delu ledvene hrbtenice in se lahko širi proti spodnjim okončinam. Znanstveniki menijo, da je to razlog za petino vseh bolečin v križu.

Osteoartritis kolka: obrabni artritis kolčnega sklepa.

Trohanterični bursitis: vnetje vrečke, ki je napolnjena s tekočino, na strani kolka.

Tudi zlomi medenične kosti in druge težave kolčnega sklepa zaradi poškodbe, prekomerne uporabe ali degeneracije lahko povzročijo bolečine v nogah.

Bolečina v nogah kot posledica poškodbe živca

Določena zdravstvena stanja lahko poškodujejo periferne živce v nogi. Pogosti vzroki so:

Presnovna stanja, kot sta sladkorna bolezen tipa 2 ali motnje v delovanju ščitnice.

Okužbe, kot so bakterijska okužba vretenčne kosti in diska, epiduralni absces (kopičenje gnoja v epiduralnem prostoru okoli hrbtenjače), herpes zoster, HIV ali lajmska bolezen.

Redko lahko povzročijo bolečine v nogah tudi avto imunska stanja, kot je Guillain-Barréjev sindrom, pri katerih telesni imunski sistem napada periferni živčni sistem.

Prehranski vzroki bolečine v nogah

Pomanjkanje nekaterih vitaminov in mineralov lahko povzroči poškodbe perifernih živcev, kar ima za posledico bolečine v nogah ali njihovo šibkost. Tipične pomanjkljivosti hranil vključujejo :

Vitamin B12

Vitamin B6

Baker

Tudi prekomeren vnos alkohola in težkih kovin, kot so arzen, talij ali živo srebro, lahko povzroči tudi poškodbe perifernih živcev in bolečine v nogah.

Vzroki za bolečine v stopalu in otrplost

Določena stanja lahko povzročijo bolečino in otrplost stopala z ali brez bolečine v nogah. Bolečine v stopalih se pogosto pojavljajo kot:

Sindrom tarzalnega tunela: stiskanje golenice zaradi poškodbe, otekline, slabo prilegajočih čevljev, težav s tetivami ali razširjenih arterij ali žil.

Peronealna nevropatija: stiskanje peronealnega živca (globok peronealni živec služi za raztezanje prstov) zaradi travme, tumorjev ali drugih sistemskih stanj.

Zajemanje suralnega živca: stiskanje suralnega živca (suralni živci oživljajo zadnji del spodnje tretjine noge, pete in zunanjega roba stopala) zaradi tumorjev, brazgotin ali zaradi tesnih smučarskih čevljev.

Radikulopatija L5 in / ali S1: radikulopatija je prizadetost motorične ali senzorične korenine spinalnega živca z bolečino, stiskanje živčnih korenin L5 ali S1 v spodnjem delu hrbta.

Tudi močna oslabelost stopala lahko povzroči padec stopala (nezmožnost dvigovanja stopala s tal).

Dejavniki tveganja za bolečino v nogah

Nekaj ​​dejavnikov tveganja, ki so povezan z bolečinami v nogah in stopalih:

Starost oz. staranje

Genetika

Slaba drža

Poklici, kot so težaško delo, šport ali vojaška služba

Medtem ko navedeni vzroki in dejavniki tveganja niso popolni vzroki, je eno ali več teh stanj običajno povezano z bolečinami v nogah in stopalih.

Več vzrokov za bolečine v nogah lahko povzroči prekrivajoče se znake in simptome. Pomembno je natančno diagnosticirati osnovni vzrok bolečine v nogah, da lahko učinkovito zdravimo stanje, pa tudi izključite resne težave, kot so tumorji, okužbe ali poškodbe živcev.