Bučna juha za boljši vid

Če se v teh dneh tudi vi ukvarjate z rezljanjem buč, ki se trenutno dičijo po bogato založenih jesenskih stojnicah, ob privzetem prazniku iz daljne Amerike, ne zavrzite sočne notranjosti mesnatih buč, temveč si raje omislite zdravo in tako zelo slastno domačo bučno juho.

Za bučno juho potrebujemo:

Seveda zadnje čase kuharske strani kipijo od receptov bučnih juh, pa vendarle je ne gre zapostaviti. Resnično je lahko čudovita jed.In ne, da sobuče samo dobre in uporabne v velikem številu različnih jedi, so tudi zelo zdrave. Vsebujejo veliko količino vitamina A, bogate so z betakarotenom in krepijo vid. Pomagajo tudi pri odvajanju vode iz telesa in pri uravnavanju prebave.Tokratna juha zahteva malce več časa pri pripravi, saj bučo najprej popečemo v pečic, trud pa bo zagotovo poplačan ob degustiranju te slastne jedi, ko se bodo vaši čuti nasmehnili.

1 srednje veliko bučo

maslo

Timijan, rožmarin,

Sol, poper

olje

1 velika čebula

1 strok česna

Muškat, kurkuma

1 dl belega vina

1 dl sladke smetane

Bučno olje





Bučo razrežemo, olupimo, odstranimo peške in meso razrežemo na koščke. FOTO: Shutterstock



Priprava bučne juhe:

Bučo razrežemo, olupimo, odstranimo peške in meso razrežemo na koščke. Damo jih na pomaščen pekač, potresemo z zelišči in nekaj koščki masla. Vse skupaj pečemo 35 do 40 minut na temperaturi 170 stopinj. Nato v loncu na olju dobro prepražimo čebulo in česen. Dodamo koščke buče in še malo dušimo. Dodamo vse začimbe, zalijemo z vinom in nekaj vode, še bolje fondom. Vse skupaj kuhamo pol ure, nato pa spasiramo in ponovno kuhamo. Dodamo še smetano in ob serviranju po želji še nekaj kapljic bučnega olja, ki nevtralizira odvečno sladkobo buče, če vas ta morda moti.